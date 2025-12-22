El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, tomará posesión de su cargo el próximo 1 de enero con una ceremonia pública seguida de una celebración comunitaria en los alrededores del Ayuntamiento, informó este domingo su equipo de transición.

Mamdani prestará juramento a las 13:00 hora local en las escaleras del City Hall, en un acto que será retransmitido en línea. Entre los asistentes confirmados figuran el Defensor del Pueblo de Nueva York, Jumaane Williams, y el contralor electo Mark Levine.

Tras la ceremonia oficial, se celebrará una Block Party abierta al público que se extenderá desde Liberty Street hasta Murray Street, en el Bajo Manhattan. Las personas interesadas en asistir deberán registrarse previamente a través de la página web del equipo del alcalde electo.

“Esta inauguración es una celebración del movimiento que construimos, del mandato que ganamos y de la ciudad que estamos listos para liderar”, señaló Mamdani en un comunicado difundido por medios locales.

El futuro alcalde subrayó que los trabajadores neoyorquinos serán el eje central de su gestión e invitó a la ciudadanía a participar en el evento, que contará con actuaciones musicales y actividades comunitarias para marcar el inicio de lo que definió como “una nueva era política en la Alcaldía”.

Zohran Mamdani, nacido en Uganda, miembro del Partido Demócrata, musulmán y referente del ala socialista del partido, se convertirá al asumir el cargo en el alcalde más joven de Nueva York desde 1892. Ganó las elecciones municipales de noviembre frente al independiente Andrew Cuomo y el candidato republicano Curtis Sliwa.