Rumores apuntan a un posible cierre de gira de Bad Bunny en Puerto Rico

Bad Bunny podría estar preparando un cierre histórico para su gira mundial en Puerto Rico. Aunque todavía no existe una confirmación oficial, una reserva de fechas en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan ha encendido las especulaciones entre sus seguidores.

Según reveló el alcalde de San Juan, Miguel Romero, a El Nuevo Día, la firma Rimas Entertainment separó varias fechas para agosto de 2026 en el renovado estadio. La reserva corresponde a “un artista que no ha sido revelado”, pero el dato bastó para que los fanáticos del Conejo Malo comenzaran a imaginar un regreso masivo a casa.

“Sí, hay unas fechas reservadas en agosto… lo que no tengo es la certeza de que sea para Bad Bunny, ojalá”, dijo Romero al medio puertorriqueño.

El rumor toma fuerza porque la gira europea de Benito Antonio Martínez Ocasio tiene como última fecha anunciada el 22 de julio en Bruselas, Bélgica. Antes de eso, el artista tiene presentaciones previstas en ciudades como Düsseldorf, Varsovia y Milán.

El Hiram Bithorn como escenario ideal

El Estadio Hiram Bithorn aparece como una opción potente para un cierre de gira. El recinto, ubicado en San Juan, ha sido renovado y el municipio busca atraer grandes espectáculos internacionales.

De hecho, ya se confirmó que Karol G se presentará allí en febrero de 2027. Romero explicó que inicialmente algunas fechas de agosto habían sido separadas para la artista colombiana, pero luego fueron retenidas por la producción de Rimas para otro posible evento.

Esa información disparó aún más las teorías. Para muchos seguidores, el vínculo entre Rimas y Bad Bunny hace que la posibilidad parezca más que una simple coincidencia.

Una fuente consultada por El Nuevo Día y familiarizada con las operaciones del estadio aseguró que se trataría de Bad Bunny y que el cierre se realizaría en agosto. Sin embargo, hasta ahora ni el artista ni su equipo han hecho un anuncio oficial.

Puerto Rico como centro de esta etapa

La posibilidad de un cierre en Puerto Rico tiene sentido dentro de la narrativa reciente del artista. Su proyecto DeBÍ TiRAR MáS FOToS ha estado profundamente marcado por la identidad puertorriqueña, la memoria, la nostalgia y la conexión con su tierra.

El año pasado, Bad Bunny ya convirtió a Puerto Rico en el centro de la conversación musical con su residencia en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Aquellos conciertos fueron vistos como una celebración cultural, además de un fenómeno de entretenimiento.

Un cierre en el Hiram Bithorn tendría otro tono. No sería exactamente la misma experiencia de la residencia, sino una versión de estadio, más cercana al concepto de su gira mundial.

Para sus fanáticos boricuas, la idea resulta poderosa: despedir una gira internacional frente al público que lo vio crecer.

Una gira con impacto global

Bad Bunny se encuentra actualmente en la etapa europea de DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour. Su agenda incluye presentaciones en Alemania, Polonia, Italia y Bélgica, entre otras paradas.

La gira ha consolidado otra etapa importante en su carrera. Benito no solo sigue siendo uno de los artistas latinos más influyentes del mundo, sino que también ha usado su música reciente para reforzar temas de identidad, pertenencia y memoria cultural.

Por eso, la especulación sobre Puerto Rico no suena descabellada. En la carrera de Bad Bunny, los grandes movimientos suelen tener una carga simbólica. Cerrar en la isla sería una forma directa de devolver el momento a su origen.

Spotify también suma expectativa

Mientras crecen los rumores sobre el posible cierre de gira, Spotify hizo oficial que Billions Club Live with Bad Bunny: A Concert Film llegará a la plataforma el miércoles 8 de abril.

El proyecto también mantiene al artista en el centro de la conversación digital. La combinación de una película de concierto, una gira internacional y posibles fechas en Puerto Rico alimenta el interés de sus seguidores.

Aun así, la clave sigue siendo la confirmación oficial. Por ahora, lo único concreto es la reserva de fechas por parte de Rimas Entertainment en el Estadio Hiram Bithorn.

Los fanáticos esperan el anuncio

Los seguidores de Bad Bunny ya están atentos a cualquier señal. En redes sociales, muchos interpretan la reserva como el primer paso antes de un anuncio grande.

Sin embargo, conviene mantener cautela. El alcalde de San Juan dejó claro que no tiene certeza de que las fechas sean para Bad Bunny. Y aunque una fuente apuntó en esa dirección, el equipo del artista no ha confirmado nada.

Si el anuncio llega, Puerto Rico podría prepararse para otro momento masivo en la historia reciente de su música popular.

Por ahora, la pregunta sigue abierta: ¿cerrará Bad Bunny su gira mundial en el Estadio Hiram Bithorn? La respuesta todavía no es oficial, pero el rumor ya hizo lo suyo. La isla está mirando, esperando y soñando con ver a Benito cerrar en casa.