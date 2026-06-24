Croacia encuentra alivio y Panamá queda fuera

Croacia corrigió a tiempo, sobrevivió a una primera parte incómoda y derrotó 1-0 a Panamá este martes en el Toronto Stadium, en un partido decisivo del grupo L del Mundial 2026. El gol de Ante Budimir, recién ingresado al descanso, le dio oxígeno al equipo de Zlatko Dalić y dejó eliminada a la selección panameña tras dos derrotas consecutivas.

El resultado era imprescindible para Croacia, golpeada por el 4-2 sufrido ante Inglaterra en la primera jornada. La victoria la deja con tres puntos, todavía por detrás de Inglaterra y Ghana, que suman cuatro tras empatar sin goles en Boston. Panamá, en cambio, sigue sin puntuar y ya no tiene opciones de avanzar.

La noche también tuvo un dato histórico para Luka Modrić. El capitán croata alcanzó los 200 partidos internacionales y se sumó a un grupo reducido de futbolistas que han llegado a esa cifra con sus selecciones, junto a Cristiano Ronaldo, Bader Al-Mutawa y Lionel Messi.

Panamá compitió mejor en el primer tiempo

El equipo de Thomas Christiansen entendió mejor el partido durante la primera media hora. Panamá se ordenó con una línea de cinco defensores, cuatro mediocampistas muy juntos y José Fajardo como referencia ofensiva.

El plan funcionó. La selección centroamericana cerró los caminos interiores hacia Modrić, Mateo Kovačić y Martin Baturina, y obligó a Croacia a mover la pelota de forma lenta y previsible. Además, encontró una vía clara por la derecha con las subidas de Amir Murillo, el jugador más peligroso de Panamá.

La mejor ocasión llegó en el minuto 23. Murillo volvió a ganar profundidad por su costado y envió un centro al área. José Luis Rodríguez conectó un cabezazo que Dominik Livaković desvió lo justo para que el balón terminara en el larguero.

Fue el momento que pudo cambiar el partido. También confirmó que Panamá estaba encontrando ventajas por el sector de Joško Gvardiol, incómodo durante buena parte del primer tiempo.

Croacia apenas respondió antes del descanso con un disparo lejano de Baturina en el añadido, controlado por Orlando Mosquera. La primera mitad terminó con más sensación de orden panameño que de superioridad croata.

Dalić cambia el partido desde el banco

El descanso fue el punto de quiebre. Dalić retiró a Petar Musa y Gvardiol, y mandó al campo a Budimir y Andrej Kramarić. Los cambios le dieron a Croacia más presencia en el área y mejor ocupación de los espacios ofensivos.

La respuesta llegó rápido. En el minuto 54, Josip Stanišić apareció con libertad por la derecha y envió un centro al área pequeña. Budimir atacó el espacio y empujó el 0-1 que terminó definiendo el partido.

Sky Sports destacó que Budimir salió desde el banco para darle a Croacia su primera victoria del torneo y reactivar sus opciones de clasificación a dieciseisavos.

El gol golpeó fuerte a Panamá. El equipo perdió seguridad en la salida, concedió transiciones y tuvo que apoyarse en Mosquera, quien intervino poco después ante Marco Pašalić para evitar el segundo.

Panamá empuja, pero no encuentra el gol

Christiansen movió el banquillo con Cecilio Waterman, Azarías Londoño, Eric Davis y Tomás Rodríguez. Panamá intentó responder con empuje, aunque por momentos confundió urgencia con precipitación.

Murillo volvió a ser el motor del equipo. En el minuto 67 probó a Livaković con un remate desde la frontal y luego volvió a generar peligro en una acción posterior a balón parado. Carlos Harvey también tuvo una llegada prometedora, pero su remate salió alto y desviado.

Panamá no se entregó. Empujó hasta el final, buscó centros, faltas laterales y segundas jugadas. Sin embargo, volvió a pagar el mismo problema que arrastró en el debut ante Ghana: le faltó definición en los momentos importantes.

The Guardian resaltó que Panamá tuvo fases competitivas y llegadas peligrosas, pero no logró transformar su esfuerzo en gol ante una Croacia más práctica después del descanso.

Modrić llega a 200 partidos con Croacia

El partido también quedará marcado por la cifra de Modrić. A sus 40 años, el capitán alcanzó los 200 partidos con Croacia, una marca reservada para muy pocos futbolistas en la historia del fútbol masculino de selecciones.

No fue su noche más brillante, porque Panamá logró cerrarle líneas de pase durante muchos minutos. Aun así, su presencia volvió a tener peso emocional e histórico para un equipo que sigue dependiendo de su liderazgo.

Dalić lo sustituyó en el tramo final por Mario Pašalić, cuando Croacia ya defendía la ventaja con oficio y buscaba cerrar el partido sin sobresaltos.

El grupo L se aprieta antes del cierre

El empate 0-0 entre Inglaterra y Ghana había aumentado la presión sobre Panamá y Croacia. Con ese resultado, ingleses y ghaneses quedaron con cuatro puntos. Croacia suma ahora tres y llega viva a la última jornada. Panamá queda eliminada sin puntos.

Para Croacia, la victoria no borra todas las dudas. El primer tiempo mostró problemas de profundidad, falta de ritmo interior y cierta vulnerabilidad por los costados. Pero el equipo reaccionó, corrigió desde el banco y encontró el gol que necesitaba.

Para Panamá, la eliminación duele porque el equipo volvió a competir. Tuvo orden, intensidad y ocasiones suficientes para aspirar a algo más. Pero en el Mundial, la diferencia entre competir y sumar suele estar en las áreas.

Croacia sobrevivió. Panamá se va con frustración. En Toronto, Budimir convirtió una noche peligrosa en una oportunidad más para un equipo que todavía no quiere despedirse del Mundial.