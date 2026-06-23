Ghana frena a Inglaterra y deja abierto el grupo L del Mundial

Inglaterra se quedó sin respuestas ante una Ghana ordenada, resistente y convencida de su plan. La selección dirigida por Thomas Tuchel no pudo pasar del empate 0-0 este martes en el Gillette Stadium, en las afueras de Boston, en un partido que volvió a dejar dudas sobre su fiabilidad en las grandes citas.

El resultado fue mucho mejor para Ghana, que sostuvo a una de las favoritas del torneo y se mantiene junto a Inglaterra en la cima del grupo L con cuatro puntos. Ninguna de las dos selecciones pudo asegurar matemáticamente su clasificación a los dieciseisavos de final, pero ambas quedaron muy cerca de hacerlo.

Para Inglaterra, el empate tiene otro efecto incómodo. Harry Kane no pudo marcar y empieza a perder terreno en la pelea por la Bota de Oro, donde Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland han impuesto un ritmo mucho más alto.

Posesión sin profundidad

Inglaterra tuvo la pelota desde el inicio, pero casi nunca encontró claridad. Dominó territorio, empujó a Ghana hacia su campo y buscó instalarse cerca del área. Sin embargo, el control fue más estadístico que peligroso.

Ghana defendió con disciplina, cerró pasillos interiores y aisló a Kane, que pasó largos tramos lejos de zonas de remate. El equipo de Carlos Queiroz fue paciente, físico y ordenado, con Iñaki Williams como titular y una estructura pensada para cortar el ritmo inglés.

El primer tiempo tuvo más fricción que fútbol. Un fuerte choque entre Reece James y Jordan Ayew obligó a detener el juego para atender al delantero ghanés, que regresó con la cabeza vendada. Poco después llegó la pausa de hidratación, lo que terminó de cortar el impulso inicial de Inglaterra.

Ghana empezó entonces a respirar mejor. Avanzó algunos metros, aunque Inglaterra frenó varias transiciones con faltas tácticas. Ni Jordan Pickford ni Benjamin Asare tuvieron demasiado trabajo antes del descanso, en una primera mitad sin remates claros al arco.

AP reportó que Inglaterra dominó la posesión, pero no pudo convertir sus oportunidades en una victoria ante una Ghana firme en defensa.

Ghana gana confianza en el segundo tiempo

El complemento abrió más espacios. En el minuto 50, Marvin Senaya le ganó la espalda a la defensa inglesa y quedó cerca de una ocasión clara, pero Djed Spence llegó a tiempo para evitar el disparo.

Inglaterra respondió en el 57, cuando Anthony Gordon exigió por primera vez a Asare. Poco después, Kane probó con un remate raso desde fuera del área, también controlado por el arquero ghanés.

La sensación era que Inglaterra empezaba a inclinar el campo, pero otra pausa de hidratación rompió su ritmo. La afición inglesa la recibió con abucheos, consciente de que el partido volvía a enfriarse justo cuando su equipo parecía ganar continuidad.

Ghana también tuvo su momento. Prince Adu encabezó un contragolpe que pudo cambiar la noche, pero llegó exigido al área y Ezri Konsa se anticipó para apagar la amenaza.

El cierre dejó la gran oportunidad inglesa

La mejor secuencia de Inglaterra llegó cerca del final. Bukayo Saka sacó un zurdazo desde fuera del área que obligó a Asare a intervenir. En la continuación, Nico O’Reilly remató al travesaño y el rebote quedó servido para Kane, que envió por encima un remate a corta distancia.

Fue la imagen más clara de la frustración inglesa: una triple ocasión, un estadio expectante y ningún gol.

The Guardian describió el partido como una noche de dominio estéril para Inglaterra ante una Ghana que defendió con enorme concentración y quedó muy cerca de asegurar su pase a la siguiente ronda.

En los últimos minutos, Inglaterra apretó con más desesperación que precisión. Ghana resistió cada centro, cada rebote y cada intento de ruptura. Cuando llegó el pitido final, el empate se sintió casi como una victoria para los africanos.

Kane pierde paso en la carrera goleadora

El 0-0 también afecta la pelea individual de Kane. El capitán inglés había llegado al partido con opciones de mantenerse cerca de los máximos goleadores del torneo, pero esta vez quedó atrapado entre centrales, sin espacios y sin servicio constante.

Messi, Mbappé y Haaland han marcado diferencias en los primeros partidos del Mundial. Kane, en cambio, se va de Boston sin ampliar su cuenta y con la presión de recuperar eficacia en la última jornada.

Para Inglaterra, el problema no es solo Kane. Tuchel tendrá que revisar la circulación ofensiva, el uso de los extremos y la conexión entre Jude Bellingham, Declan Rice y los atacantes. El equipo tuvo la pelota, pero le faltó velocidad para desarmar a un rival bien plantado.

El grupo L queda abierto

El empate deja a Inglaterra y Ghana con cuatro puntos. Ambas selecciones siguen bien posicionadas, pero todavía deberán cerrar su clasificación en la última jornada.

Ghana enfrentará a Croacia, mientras Inglaterra jugará contra Panamá. Según los escenarios del grupo, ninguna de las dos aseguró todavía el pase a dieciseisavos, aunque el punto obtenido las deja en una posición favorable.

Para Ghana, el resultado confirma que su victoria inicial ante Panamá no fue casualidad. El equipo mostró madurez competitiva, orden y una defensa capaz de sostenerse ante una de las plantillas más potentes del torneo.

Para Inglaterra, el empate no es una catástrofe, pero sí una advertencia. En un Mundial que exige soluciones rápidas, dominar sin dañar puede ser tan peligroso como no dominar. En Boston, Ghana le recordó a los ingleses que la posesión no gana partidos por sí sola.