Francia cerró la fase de grupos del Mundial 2026 como primera del grupo I y con paso perfecto. La selección gala terminó con nueve puntos y aseguró su boleto a los dieciseisavos de final como líder, mientras Noruega avanzó en segundo lugar y ya tiene rival confirmado: Costa de Marfil.

El resultado deja a Francia en una posición favorable dentro del nuevo formato del torneo. El equipo dirigido por Didier Deschamps aún espera conocer a su rival, que saldrá de una de las selecciones clasificadas como tercera de grupo. Entre las posibilidades aparecen Paraguay, Suecia, Egipto, Irán, Bélgica, Uruguay, Cabo Verde, Arabia Saudí o incluso España, dependiendo del cierre de los grupos restantes.

El partido de Francia en la ronda de 32 está fijado para el martes 30 de junio. Ese mismo día también se jugará el Noruega-Costa de Marfil en Dallas.

Noruega va por Costa de Marfil

Noruega, que llegó al último duelo ya clasificada, terminó segunda del grupo I y ahora se enfrentará a Costa de Marfil. El cruce promete ser uno de los más físicos de los dieciseisavos, con dos selecciones de estilos muy distintos pero con capacidad ofensiva para complicar a cualquiera.

El equipo nórdico había comenzado el torneo con fuerza, impulsado por Erling Haaland y una generación que devolvió a Noruega al escenario mundialista después de décadas de ausencia. Aunque no pudo quedarse con el liderato, su clasificación confirma una fase de grupos positiva.

Costa de Marfil llega como segunda del grupo E tras vencer a Curazao y asegurar su lugar en la siguiente ronda. Para Noruega, el reto será sostener su pegada ante un rival atlético, intenso y con experiencia competitiva.

Senegal queda pendiente

La otra historia del grupo I es Senegal. El equipo africano terminó con tres puntos y ahora debe esperar los resultados de los demás grupos para saber si le alcanza para avanzar como uno de los ocho mejores terceros.

En el Mundial 2026, los dos primeros de cada grupo pasan directamente a dieciseisavos, junto con los ocho mejores terceros. Esa regla mantiene con vida a selecciones que en otros formatos ya estarían eliminadas, pero también obliga a esperar el cierre completo de la fase de grupos.

Para Senegal, la situación es clara: hizo lo suyo para llegar con opciones, pero ya no depende únicamente de sí mismo.

El cuadro empieza a tomar forma

Con Francia primera y Noruega segunda, el grupo I ya tiene sus dos clasificados directos. Lo que sigue es el acomodo final del cuadro, donde cada posición puede cambiar el camino de una selección.

Francia espera rival con la tranquilidad de haber ganado todos sus partidos y de haber confirmado su candidatura. Noruega, en cambio, ya puede preparar su duelo ante Costa de Marfil, un partido que definirá si su regreso mundialista se queda en una buena fase de grupos o se convierte en una carrera más profunda.

El Mundial entra ahora en una etapa distinta. Ya no habrá margen para cálculos largos ni tropiezos reparables. Desde dieciseisavos, cada partido será una eliminación directa, y Francia llega a esa fase con el impulso de un líder que no dejó puntos en el camino.