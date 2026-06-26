Francia y Noruega llegan a su último partido del grupo I del Mundial 2026 con la clasificación asegurada, pero con mucho por definir. El encuentro en el Gillette Stadium no decidirá si avanzan o no, sino en qué posición lo harán y qué camino tomarán en los dieciseisavos de final.

La selección francesa ocupa el primer lugar con seis puntos y una diferencia de goles de +5. Noruega también suma seis unidades, pero llega segunda por su diferencia de +4. Eso significa que Francia tiene una ventaja importante: le basta con ganar o empatar para terminar como líder del grupo.

Noruega, en cambio, necesita una victoria para saltar al primer lugar. Cualquier otro resultado la dejaría como segunda.

Mbappé y Haaland, el gran atractivo

El partido también tiene un peso mediático evidente por el duelo entre Kylian Mbappé y Erling Haaland, dos de los delanteros más determinantes del torneo. Ambos han marcado cuatro goles en sus dos primeros partidos, lo que los coloca entre los grandes protagonistas de la carrera por la Bota de Oro.

Francia llega tras vencer 3-1 a Senegal y 3-0 a Iraq. Noruega, por su parte, derrotó 4-1 a Iraq y 3-2 a Senegal, en su primera participación mundialista desde 1998. Los dos equipos han mostrado poder ofensivo, aunque los franceses llegan con una ligera ventaja defensiva.

El cruce promete ser uno de los más atractivos del cierre de la fase de grupos, aunque algunos reportes apuntan a que Noruega podría considerar darle descanso a Haaland, ya con la clasificación asegurada.

Qué pasa si Francia gana

Si Francia derrota a Noruega, terminará primera del grupo I con nueve puntos. Noruega quedará segunda con seis.

Para el equipo de Didier Deschamps, una victoria confirmaría una fase de grupos perfecta y le daría un cruce más favorable en la ronda de 32, contra un tercero de otro grupo. También reforzaría la sensación de que Francia vuelve a estar entre las candidatas más fuertes del torneo.

Ese primer lugar puede ser clave en el nuevo formato mundialista. Aunque ningún cruce es sencillo, terminar líder permite evitar de entrada a algunos segundos de grupo con mayor peso competitivo.

Qué pasa si empatan

Un empate también favorece a Francia. Ambos equipos terminarían con siete puntos, pero la diferencia de goles mantendría a los franceses por encima de Noruega.

En ese escenario, Francia conservaría el primer lugar y Noruega avanzaría como segunda. El empate no alteraría la clasificación de ambos, pero sí confirmaría el valor de cada gol marcado y recibido durante las primeras dos jornadas.

La anotación que Noruega concedió ante Senegal, por ejemplo, puede terminar teniendo peso en la definición del grupo. En torneos cortos, esos detalles suelen marcar el camino de una selección.

Qué pasa si gana Noruega

Si Noruega vence a Francia, se quedará con el liderato del grupo I con nueve puntos. Francia caería al segundo lugar con seis.

Ese cambio modificaría el cuadro de dieciseisavos. Según los escenarios de clasificación, el segundo del grupo I enfrentaría al segundo del grupo E, mientras que el ganador del grupo I jugaría contra un tercer clasificado.

Para Noruega, ganar el grupo sería una declaración fuerte en su regreso mundialista. Para Francia, perder no sería una eliminación, pero sí implicaría un camino potencialmente más exigente desde la primera ronda de eliminación directa.

Senegal e Iraq miran otro objetivo

Mientras Francia y Noruega pelean por el liderato, Senegal e Iraq jugarán por intentar quedarse con el tercer lugar. Ninguno puede alcanzar a los dos europeos, pero el tercer puesto puede abrir una puerta dependiendo del rendimiento de otros grupos.

El grupo I, entonces, llega a su cierre con dos batallas separadas. Arriba, dos selecciones ya clasificadas definen quién toma el camino más cómodo. Abajo, Senegal e Iraq intentan evitar una despedida temprana.

Para Francia, el objetivo es claro: sostener el primer lugar. Para Noruega, el reto es convertir una gran fase de grupos en un golpe de autoridad. Y para los aficionados, el atractivo está servido: Mbappé, Haaland y el liderato mundialista en juego.