Por Ana Ester Disla

Pocas franquicias han logrado conectar con tantas generaciones como Toy Story. Desde su debut en 1995, la saga de Disney y Pixar ha revolucionado la animación y conquistado a millones de espectadores alrededor del mundo. Ahora, con el estreno de Toy Story , que hizo su debut el 19 de junio de 2026, dos artistas hispanos celebran haber cumplido un sueño que comenzó cuando eran niños frente a una pantalla.

Durante una entrevista con El Especialito, Carlos Felipe León y Ricardo Pacheco, integrantes del equipo de Pixar, compartieron cómo fue participar en una producción que forma parte de una franquicia que ha superado los 3.300 millones de dólares en taquilla mundial.

Para Ricardo Pacheco, la experiencia tiene un significado especial. Recordó que vio la primera película cuando apenas era un niño y jamás imaginó que algún día trabajaría en el estudio responsable de crearla.

“Fue un sueño hecho realidad”, explicó. “Tuve que superar muchos obstáculos para llegar aquí y, cuando finalmente entré a Pixar, tuve la oportunidad de trabajar en la franquicia que siempre admiré”.

Toy Story 5 poster. Foto cortesía de Pixar. © 2026 Disney/Pixar. Todos los derechos reservados.

Pacheco trabajó directamente en el desarrollo visual de Buzz Lightyear, uno de los personajes más emblemáticos de la saga. Su labor consistió en aplicar materiales y detalles visuales al personaje, ayudando a darle una apariencia renovada para esta nueva aventura.

“Fue increíble poder tomar un personaje tan querido y aportar mi propio toque al proceso”, comentó.

Por su parte, Carlos Felipe León destacó la responsabilidad que implica trabajar en una franquicia con un legado tan importante. Según explicó, uno de los mayores desafíos fue encontrar un equilibrio entre respetar la identidad visual que caracteriza a Toy Story y, al mismo tiempo, ofrecer algo nuevo para el público.

Además, adelantó que la nueva película aborda temas muy actuales relacionados con la tecnología y su impacto en la vida cotidiana.

“Es una historia muy relevante por la manera en que toca el papel que tiene la tecnología en nuestras vidas hoy”, señaló.

La nueva entrega llevará a Woody, Buzz, Jessie y el resto de los juguetes a enfrentarse a un desafío inédito bajo el concepto “Toy Meets Tech”, donde la tecnología moderna se convertirá en una amenaza para el tradicional mundo del juego.

Antes de concluir la conversación, ambos artistas enviaron un mensaje a los jóvenes hispanos interesados en la animación y las industrias creativas. Pacheco destacó la importancia de la colaboración y el trabajo en equipo, una filosofía que, según explicó, forma parte del ADN de Pixar.

“Compartan lo que saben. Ayuden a otros a sobresalir y todos van a sobresalir juntos”, afirmó.

Con una nueva aventura en camino y el respaldo de una de las franquicias más exitosas en la historia del cine animado, Toy Story 5 promete volver a emocionar tanto a quienes crecieron con Woody y Buzz como a una nueva generación de espectadores.