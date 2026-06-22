El draft de la NBA llega a Nueva York con fuerte presencia internacional

El draft de la NBA tendrá este martes y miércoles en Nueva York una edición cargada de talento internacional, expectativas altas y varios nombres que pueden cambiar el futuro de distintas franquicias. Entre los protagonistas aparecen los españoles Aday Mara, Sergio de Larrea y Baba Miller, el mexicano Karim López y prospectos llamados a ocupar las primeras posiciones como AJ Dybantsa, Darryn Peterson, Cameron Boozer y Caleb Wilson.

La cita se celebrará en el Barclays Center, casa de los Brooklyn Nets de la NBA y de las New York Liberty de la WNBA. La primera ronda será el martes 23 por la noche, mientras que la segunda se llevará a cabo el miércoles 24.

Jay Bilas, analista de baloncesto universitario para ESPN, anticipó una edición especialmente abierta. “Este es el draft en el que hay más jugadores que pueden ser el número uno. Hay un nivel alto y mucha profundidad”, señaló durante un panel previo al evento.

Aday Mara lidera el foco español

Uno de los nombres más esperados es Aday Mara. El pívot zaragozano, de 21 años y 2,21 metros, llega al draft después de ser campeón de la NCAA con Michigan Wolverines. NBA.com lo ubica entre los integrantes del fuerte grupo de Michigan proyectado para la primera ronda, junto a Yaxel Lendeborg y Morez Johnson Jr.

Mara ha escalado posiciones por su tamaño, movilidad y capacidad defensiva. Fran Fraschilla, comentarista de baloncesto universitario en ESPN, lo describió como una “anomalía” y destacó su facilidad para bloquear tiros.

“No es como Wembanyama, pero cómo se mueve y cómo juega es increíble. Su capacidad para hacer tapones es ridícula”, comentó Fraschilla.

El español también figura entre los invitados a la llamada “green room”, el espacio reservado para jugadores con altas probabilidades de ser elegidos en las primeras posiciones.

España llega con más nombres

Además de Mara, España tendrá otros prospectos bajo observación. Sergio de Larrea, base del Valencia Basket, llega después de consolidarse como jugador importante en la Liga ACB. Bleacher Report lo describe como un base de 20 años con minutos relevantes en un equipo competitivo como Valencia.

Baba Miller, formado en la cantera del Real Madrid, también busca encontrar espacio en la NBA. Su perfil físico y su experiencia previa en distintos sistemas lo mantienen en el radar de equipos que buscan potencial a mediano plazo.

A ellos se suma Bassala Bagayoko, jugador maliense del Bilbao Basket, otro nombre que representa el peso creciente del baloncesto internacional en el proceso de selección.

Karim López puede hacer historia para México

Karim López aparece como una de las historias más atractivas para el público latino. El joven mexicano está proyectado entre las posiciones 10 y 20, y podría convertirse en el primer jugador nacido en México elegido en la primera ronda del draft.

Su camino ha sido poco común. Salió de México a los 14 años para formarse en el Joventut de Badalona, pasó por varios equipos catalanes y luego jugó con los New Zealand Breakers.

Esa ruta internacional lo ha convertido en un prospecto con experiencia fuera del circuito tradicional estadounidense. Para México, su posible selección en primera ronda tendría un valor histórico y simbólico.

Dybantsa, Peterson, Boozer y Wilson miran al número uno

La pelea por la primera selección también genera expectativa. AJ Dybantsa, alero de Brigham Young University, aparece entre los grandes candidatos y podría convertirse en el primer número uno en la historia de esa universidad.

Junto a él figuran Darryn Peterson, escolta de Kansas; Cameron Boozer, alero de Duke; y Caleb Wilson, de North Carolina. Reportes previos al draft los colocan dentro del grupo de prospectos más valorados de esta generación.

Los Washington Wizards tendrán la primera elección. Según The Sporting News, la franquicia ganó la lotería del draft y encabeza el orden de selección.

Las primeras posiciones quedan en manos de equipos que necesitan talento joven con impacto inmediato. Washington elegirá primero, seguido por Utah Jazz, Memphis Grizzlies, Chicago Bulls y Los Angeles Clippers.

Nueva York también mira de cerca

El draft se celebrará en Brooklyn, pero la atención local también alcanza a los Knicks y a los Nets. Brooklyn, dirigido por el español Jordi Fernández, elegirá en la sexta posición, una oportunidad importante para sumar una pieza joven a su proyecto.

Los New York Knicks, recientes campeones de la NBA tras una larga espera, escogerán en la posición 24. Reportes locales señalan que el equipo también cuenta con selecciones posteriores y analiza talento joven para reforzar su profundidad.

Para Nueva York, el evento combina espectáculo, futuro y una dosis adicional de orgullo deportivo. El Barclays Center será el escenario donde varias franquicias intentarán encontrar a su próxima estrella.

Una noche clave para el futuro de la liga

El draft de la NBA siempre funciona como una apuesta. Hay certezas físicas, informes técnicos y estadísticas, pero también mucho margen de proyección. Un jugador puede convertirse en figura, en pieza de rotación o en una promesa que nunca termina de explotar.

Esta edición llega con especial interés por la cantidad de candidatos al primer puesto y por la fuerte presencia internacional. Mara, López, De Larrea, Miller y Bagayoko muestran cómo el camino hacia la NBA ya no pasa únicamente por las universidades estadounidenses.

Para los jugadores latinos y españoles, la semana puede marcar un antes y un después. Para las franquicias, será una noche de decisiones que pueden definir años de reconstrucción o consolidación.

Nueva York vuelve a ser el centro del baloncesto. Y esta vez, el futuro de la NBA hablará también con acento español, mexicano y global.