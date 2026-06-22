Los Sueños Cuestan Pero Siempre Valen La Pena

Desde las exitosas producciones de televisión que la convirtieron en una de las actrices más reconocidas de Latinoamérica, hasta su participación en Encanto, la película de Disney que conquistó al mundo con el fenómeno global “No se habla de Bruno,” Carolina Gaitán ha construido una carrera marcada por la reinvención, el talento y la capacidad de emocionar desde distintos escenarios. La artista colombiana ha brillado en televisión, cine, música y teatro, consolidándose como una figura respetada dentro y fuera de la comunidad latina.

Ahora llega a Nueva York con uno de los proyectos más personales de toda su trayectoria: VIDA, un intenso monólogo musical que combina actuación, música en vivo y una profunda reflexión sobre la fama, la identidad, la migración y el precio de perseguir los sueños. La obra presenta la historia de una cantante colombiana que transforma el fracaso en una oportunidad para reinventarse, mientras enfrenta las luces y sombras de la industria del entretenimiento.

Lejos del glamour de las alfombras rojas y de los grandes escenarios internacionales, Carolina se muestra en esta conversación más humana que nunca. Habla sobre las pérdidas que marcaron su vida, los sacrificios de emigrar, la vulnerabilidad del teatro y la importancia de seguir apostando por aquello que apasiona el alma.

Conversamos con Carolina Gaitán sobre su carrera, su nueva etapa artística y el mensaje que espera dejar en el corazón del público latino que la acompañará en Nueva York.

Después de cantar “No se habla de Bruno” para el mundo, ¿qué parte de ti todavía siente que tiene algo que demostrar?

Prefiero pensar que no tengo que demostrar nada, pero en cambio sí mostrar realidades a través de las artes escénicas. El mundo merece ser interpretado, narrado, explorado y disfrutado a través de historias, canciones, personajes que nos abren el espectro o a veces nos describen, nos acompañan y nos ayudan a conocer más y más desde otros ojos, otras formas de pensar y otras experiencias de vida.

En VIDA interpretas a una artista que se reinventa tras el fracaso. ¿Cuál ha sido tu “fracaso silencioso” que más te transformó?

Todos los días hay pequeños triunfos y pequeños fracasos. El fracaso que más me ha transformado tal vez sea la testarudez de creer que somos eternos. Perder un hermano o despedirlo a la vida eterna puede ser visto como el fracaso de la vida misma, pero es el triunfo de la vida eterna. Sin duda el hecho más transformador de mi existencia.

Has estado en televisión, cine, música y teatro. Siendo honesta, ¿en cuál de estos espacios te sientes más vulnerable como artista?

En el teatro me siento absolutamente vulnerable, en cualquier momento TODO puede pasar jajaja, como en la vida. Es el lugar más sublime para mí, es donde mi misión de vida cobra vida. ¡Qué linda palabra: VIDA!

Subiste al escenario de los Oscar y ahora presentas un monólogo íntimo en Nueva York. ¿Qué se siente más real para ti: la gloria o el silencio?

Los Oscars fueron un momento icónico en mi carrera. VIDA es mi proyecto más personal, el donde cuento una historia que sacude a todos los que la presencian, que estremece, que cambia formas de pensar. Es mi proyecto más amado, sin duda. Ese público que va a estar en NYC viendo VIDA, y lo digo con amor, estoy segura de que no será el mismo luego de salir de ese teatro. Algo se va a mover muy profundo dentro de esos corazones. Yo sé por qué se los digo.

Interpretas múltiples personajes en una sola obra. ¿Hay alguna versión de ti misma que todavía no te atreves a mostrar?

De pronto sí. Creo que todos los días soy una nueva. A veces me sorprendo de mí misma, veo fotos de antes y digo: “¡Upoofff, soy MUY otra!”. Tal vez mi versión familiar procura cuidarla un poco de la exposición. Aun así, creo que en estos años de carrera he abierto mi alma a través de mis personajes… y los que faltan.

La obra habla de identidad y fama. ¿En qué momento Carolina dejó de ser “la artista” y volvió a ser simplemente Carolina?

La obra habla de identidad, de migración, de trata de personas, de venta falsa de sueños, de la mujer en la industria del entretenimiento, del movimiento #MeToo. Habla de las vidas de las grandes divas y sus momentos más íntimos, más secretos. En mi caso he vivenciado mucho de todo lo anterior. Mi vida está oculta en la vida de Vida Santiago, ya lo irán descubriendo. Siempre estoy como Carolina al final de cada acto.

Nueva York es la ciudad de los sueños, pero también de los sacrificios. ¿Qué has tenido que dejar atrás para llegar hasta aquí?

¡Uy! Sí que se hacen sacrificios en esta vida jajaja. Yo migré desde Colombia hace algo más de seis años. Dejar todo por perseguir tus sueños es un sacrificio inmenso. Sé que mis latinos migrantes me entienden toditos.

Si hoy pudieras hablar con esa joven artista que empezó llena de dudas, ¿le dirías que valió la pena todo?

Me digo todos los días: vale la pena. Vale la pena todo lo que se haga con pasión, entrega, disciplina y esfuerzo; todo lo que le imprima valor a aquello por lo que has trabajado durante tanto tiempo. Vale la pena y vale la dicha, porque si hay algo claro es que tenemos que meterle la ficha a las cosas con sacrificio, pero por sobre todas las cosas con convicción y con gozadera. Así que a gozar esta vida.

Por: Javier Cedeño

El Especialito

Fotos Cortesía de iVoice