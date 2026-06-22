Messi convierte una noche tensa en otra página histórica

Lionel Messi volvió a escribir historia en un Mundial. El capitán argentino falló primero un penalti en el minuto 8, pero se recuperó antes del descanso y marcó el 1-0 ante Austria en la segunda jornada del grupo J del Mundial 2026.

Con ese gol, Messi llegó a 17 tantos en Copas del Mundo y se convirtió en el máximo goleador histórico del torneo masculino. Superó así la marca de 16 goles que pertenecía al alemán Miroslav Klose desde 2014.

El momento tuvo algo de drama clásico. Argentina pudo abrir el marcador muy temprano, pero Messi desperdició la ocasión desde los once metros. El fallo agregó tensión a un partido en el que Austria intentó sostener el orden defensivo y obligar a la Albiceleste a tener paciencia.

Del penalti fallado al récord mundialista

La reacción de Messi llegó en el minuto 40. Después de una jugada colectiva, el argentino encontró el espacio y definió para poner a su selección por delante justo antes del descanso.

El gol no solo le dio ventaja mínima a Argentina. También lo colocó en la cima de una lista histórica que durante años tuvo a Klose como referencia principal. Detrás quedan nombres enormes del fútbol mundial, como Ronaldo Nazário, Gerd Müller y Just Fontaine.

The Guardian reportó que el tanto llegó dos días antes del cumpleaños número 39 de Messi y en su partido número 28 de Copa del Mundo, otra cifra que refuerza la dimensión de su trayectoria.

Argentina toma aire en el grupo J

Argentina llegó a este duelo después de vencer 3-0 a Argelia en su debut, un partido en el que Messi había firmado un triplete para igualar a Klose. Ante Austria, necesitaba solo un gol más para quedar solo en la cima.

La presión aumentó tras el penalti fallado. Sin embargo, el equipo de Lionel Scaloni mantuvo el control y encontró el golpe antes del cierre del primer tiempo.

Austria, que venía de ganarle 3-1 a Jordania, todavía tenía margen para reaccionar en la segunda parte. El 1-0 dejaba el partido abierto, aunque Argentina se iba al descanso con una ventaja emocional fuerte por el peso del récord.

Un récord que agranda su legado

El nuevo registro amplía una carrera mundialista que comenzó en 2006, cuando Messi era un adolescente y anotó ante Serbia y Montenegro. Dos décadas después, sigue siendo decisivo para Argentina en el escenario más grande del fútbol.

CBS Sports destacó que Messi alcanzó el gol 17 en Mundiales después de haber igualado a Klose con su triplete ante Argelia. La marca lo deja como líder absoluto de goleo en la historia masculina del torneo.

El dato también llega en una etapa simbólica para el argentino. Campeón del mundo en 2022, Messi disputa su sexta Copa del Mundo y continúa acumulando marcas que parecían difíciles de ampliar a esta altura de su carrera.

Una primera parte con sabor a historia

El descanso encontró a Argentina arriba por la mínima y a Messi en el centro de todos los focos. El penalti fallado pudo convertirse en una noche amarga, pero su gol cambió por completo el relato.

Para la Albiceleste, el objetivo inmediato seguía siendo cerrar el partido y acercarse a la clasificación. Para Messi, el primer tiempo ya había dejado una imagen imborrable: una falla temprana, una respuesta de campeón y un récord que lo coloca todavía más alto en la historia de los Mundiales.