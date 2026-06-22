Messi ya es el máximo goleador histórico de los Mundiales

Lionel Messi volvió a romper una marca que parecía reservada para la eternidad. Con el gol anotado ante Austria en el minuto 38 del partido del grupo J del Mundial 2026, el capitán argentino llegó a 17 tantos en Copas del Mundo y se convirtió en el máximo goleador histórico del torneo.

El argentino superó así al alemán Miroslav Klose, quien mantenía el récord con 16 goles desde el Mundial de Brasil 2014. La nueva marca confirma otra dimensión de una carrera que ya estaba instalada entre las más grandes de la historia del fútbol.

Messi comenzó el Mundial 2026 tres goles por debajo de Klose. Sin embargo, en el debut de Argentina ante Argelia firmó un triplete que le permitió igualar el récord. Frente a Austria, necesitaba solo un tanto para quedar solo en la cima. Y lo consiguió antes del descanso.

Un gol que llegó tras veinte años de historia

La cuenta mundialista de Messi comenzó en 2006, durante el Mundial de Alemania. Aquel primer gol llegó ante Serbia y Montenegro, cuando todavía era un joven talento que empezaba a asomarse al escenario internacional.

Veinte años después, el mismo jugador que empezó como promesa se convirtió en dueño absoluto de la tabla histórica de goleadores mundialistas.

El escenario de esta nueva página fue el AT&T Stadium de Arlington, donde Argentina enfrentó a Austria en su segundo partido del grupo J. El tanto llegó después de una primera parte tensa, en la que el argentino también había tenido que sobreponerse a un penalti fallado en los primeros minutos.

Esa reacción hizo todavía más fuerte el momento. Messi no solo alcanzó el récord. Lo hizo después de una dificultad temprana, con la respuesta competitiva que ha marcado buena parte de su carrera.

De Argelia a Austria, una semana de récord

El camino hacia la cima se aceleró en este Mundial. Ante Argelia, Messi anotó tres goles en la victoria 3-0 de Argentina y alcanzó a Klose con 16 tantos. FIFA destacó entonces que el argentino había igualado la marca histórica en su sexta Copa del Mundo.

Ese partido ya había tenido un peso enorme para su legado. Pero el duelo contra Austria cambió la historia de forma definitiva.

The Guardian reportó que el tanto ante Austria elevó a Messi a 17 goles y lo dejó por encima de Klose como máximo goleador masculino de los Mundiales.

El récord también confirma su vigencia. Messi llegó a este torneo con 38 años y con una carrera llena de títulos, pero todavía capaz de decidir partidos y romper marcas globales.

Argentina toma ventaja en el grupo J

Más allá de la estadística individual, el gol tuvo impacto directo en el partido. Argentina se fue al descanso con ventaja mínima ante Austria, un rival que también había comenzado el torneo con victoria.

La Albiceleste llegó a esta segunda jornada después de su triunfo ante Argelia, mientras Austria venía de vencer a Jordania. Por eso, el cruce tenía peso en la pelea por los primeros lugares del grupo.

El 1-0 parcial dejó a Argentina en posición favorable y le permitió manejar el partido con mayor tranquilidad. Aun así, el marcador mantenía viva la amenaza de Austria para la segunda mitad.

Un récord para otra generación

La tabla histórica de goleadores mundialistas tiene nombres gigantes. Klose, Ronaldo Nazário, Gerd Müller y Just Fontaine formaron durante años parte de una conversación reservada para leyendas. Ahora Messi lidera esa lista.

La marca tiene un valor especial porque atraviesa seis Mundiales. No es solo una explosión goleadora en un torneo, sino una acumulación de constancia, adaptación y longevidad.

Messi anotó siendo adolescente, figura emergente, capitán, campeón del mundo y veterano. Esa línea de tiempo explica por qué el récord supera lo estadístico.

Para Argentina, además, el momento refuerza el vínculo entre su capitán y la selección. Después del título mundial de 2022, cada nueva marca parece extender una era que muchos pensaban que ya había llegado a su cierre natural.

Una noche más para la historia

El gol ante Austria será recordado por lo que significó en la historia de los Mundiales. Messi dejó atrás a Klose, alcanzó los 17 tantos y volvió a colocar su nombre en un lugar que ningún otro jugador había ocupado.

La escena resume buena parte de su carrera: presión, expectativa, un tropiezo inicial y una respuesta decisiva.

Argentina todavía tiene camino por delante en el Mundial 2026. Pero, pase lo que pase, el partido ante Austria ya quedó marcado por un dato enorme.

Lionel Messi es, desde ahora, el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo.