Bad Bunny aterriza en Francia en uno de los momentos más fuertes de su gira internacional. El artista puertorriqueño se presenta este miércoles en Marsella y luego llevará su espectáculo a París durante el fin de semana, con dos conciertos que confirman el alcance global de la música latina y el enorme interés que genera su álbum “Debí Tirar Más Fotos”.

La primera parada francesa será en el Orange Vélodrome de Marsella, un recinto de gran capacidad asociado al Olympique de Marsella y a grandes eventos deportivos, religiosos y musicales. El concierto llega con entradas agotadas y una expectativa enorme, en una ciudad que recibirá a uno de los artistas más influyentes de la música actual.

Después de Marsella, Bad Bunny viajará a París para presentarse los días 4 y 5 de julio en Paris La Défense Arena, uno de los recintos cubiertos más importantes de Europa. La llegada del cantante coincide además con el ambiente previo a la Semana de la Moda de Alta Costura, que suele reunir en la capital francesa a celebridades, diseñadores, modelos y figuras del entretenimiento internacional.

Como ha ocurrido en otras fechas de esta gira, una de las grandes preguntas es quiénes estarán presentes en “la casita”, el espacio VIP que se ha convertido en parte del fenómeno visual y cultural del tour. En París, esa expectativa crece aún más por la cercanía con los eventos de moda y la presencia habitual de rostros famosos en la ciudad durante esos días.

La fiebre por Bad Bunny también llegó al Museo Grévin, el famoso museo de cera de París, que incorporó una figura del artista puertorriqueño a su exposición. La institución destacó el papel del cantante en la expansión mundial de la música en español, una afirmación que refleja el lugar que ocupa hoy dentro de la cultura pop global.

La estatua fue creada a partir de fotografías y muestra a Benito Antonio Martínez Ocasio sentado en un sillón de plástico blanco, una imagen conectada con la estética reciente de sus presentaciones. La ambientación busca capturar parte del universo visual del artista, marcado por referencias a Puerto Rico, a la identidad latina y a una puesta en escena que mezcla música, memoria y comentario social.

El reconocimiento en el Museo Grévin tiene un peso simbólico. No se trata solo de una figura de cera más, sino de la entrada de un artista latino contemporáneo a un espacio tradicionalmente reservado para personalidades de alto impacto internacional. Para Bad Bunny, es otra señal de cómo su carrera ha superado las fronteras del género urbano y del mercado hispano.

Su presencia en Francia confirma una tendencia clara: el español ya no necesita traducirse para llenar estadios en Europa. El público conecta con el ritmo, la estética y el mensaje, incluso cuando no domina el idioma. En ese cruce entre música, moda y cultura global, Bad Bunny llega a Marsella y París como algo más que una estrella de conciertos. Llega como un símbolo del poder cultural latino en plena expansión.