Brasil enfrentará este domingo a Noruega en los octavos de final del Mundial 2026 con una misión poco común para una selección cinco veces campeona del mundo: conseguir su primera victoria histórica ante los vikingos rojos. Aunque parezca extraño, la Canarinha nunca ha derrotado al combinado noruego en los cuatro partidos que han disputado desde 1988.

El duelo se jugará en el MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey, y llega con un ingrediente estadístico que aumenta la expectativa. Noruega es una de las pocas selecciones que puede presumir de no haber perdido nunca ante Brasil. El historial marca dos empates y dos triunfos noruegos, incluido uno muy recordado en la Copa del Mundo de Francia 1998.

El primer antecedente se remonta al 27 de julio de 1988, en un amistoso disputado en el Ullevaal Stadion de Oslo. Brasil, dirigido entonces por Carlos Alberto Silva, atravesaba una etapa de transición. En ese equipo ya aparecían nombres que años después serían campeones del mundo, como Cláudio Taffarel, Jorginho y Romário. Noruega se adelantó con un gol de Jan Åge Fjørtoft, pero Edmar igualó en el minuto 81 para dejar el 1-1.

El segundo cruce fue mucho más duro para la Canarinha. El 29 de mayo de 1997, también en Oslo, Noruega venció 4-2 a Brasil en un amistoso jugado un año antes del Mundial de Francia. La selección brasileña era la vigente campeona del mundo y contaba con figuras como Taffarel, Cafú, Roberto Carlos, Dunga, Djalminha, Romário y Ronaldo. Sin embargo, Noruega golpeó con Petter Rudi, Tore André Flo, nuevamente Flo y Egil Østenstad. Djalminha y Romário marcaron para Brasil, pero no evitaron la caída.

Un dato curioso de aquel partido es la presencia de Alf-Inge Haaland, padre de Erling Haaland, en el once noruego. Casi tres décadas después, su hijo llega como la gran amenaza ofensiva de Noruega en un nuevo capítulo contra la selección brasileña.

El antecedente más famoso llegó el 23 de junio de 1998, en la fase de grupos del Mundial de Francia. Brasil ya estaba clasificado a octavos después de vencer a Escocia y Marruecos, y parecía encaminarse a otra victoria cuando Bebeto marcó en el minuto 78. Pero Noruega necesitaba ganar para avanzar y logró una remontada histórica en los últimos minutos, con goles de Tore André Flo y Kjetil Rekdal, este último de penalti.

La última vez que se enfrentaron fue el 16 de agosto de 2006, otra vez en el Ullevaal Stadion. Dunga debutaba como seleccionador de Brasil después del fracaso en el Mundial de Alemania. Noruega se adelantó con Morten Gamst Pedersen, mientras Daniel Carvalho evitó la derrota brasileña con el empate 1-1. En aquel equipo noruego estaban nombres conocidos como Ole Gunnar Solskjær y John Carew.

Ahora, Brasil tiene una nueva oportunidad para romper esa racha. La selección llega a octavos tras superar a Japón en la ronda anterior, mientras Noruega avanzó con un triunfo ante Costa de Marfil, impulsada por un gol decisivo de Erling Haaland. El cruce promete un duelo atractivo entre la tradición ofensiva brasileña y una Noruega que combina físico, orden y pegada.

Para Brasil, el partido no solo representa un paso hacia los cuartos de final. También es la oportunidad de borrar una rareza histórica que incomoda a una de las selecciones más grandes del fútbol mundial. Para Noruega, en cambio, el reto será defender un invicto que se ha convertido en una pequeña joya estadística.

El Mundial ya ha demostrado que los antecedentes no ganan partidos, pero sí alimentan historias. Y esta tiene una pregunta perfecta: ¿podrá Brasil vencer por fin a Noruega cuando más importa?