Carín León vive un momento histórico en Miami

Carín León llegó a Miami con la emoción de quien sabe que está por cruzar una puerta importante en su carrera. El cantante mexicano será el encargado de ofrecer este domingo el primer concierto en el Nu Stadium, el nuevo recinto del Inter Miami en Miami Freedom Park, un espacio que busca unir fútbol, música y cultura en una de las ciudades más latinas de Estados Unidos.

Durante una rueda de prensa previa al espectáculo, el artista habló con entusiasmo sobre el peso simbólico de presentarse allí. Sin embargo, uno de los momentos más comentados fue su reacción al conocer a David Beckham, copropietario del Inter Miami y figura histórica del fútbol mundial.

“Conocer a David Beckham, ¿qué te voy a decir? Yo, como enfermo fan del Real Madrid, soy el fan mexicano del Real Madrid más fuerte que existe. Conocer a David Beckham para mí es como estar conociendo a Superman”, afirmó.

Un fan del Real Madrid frente a una leyenda

El cantante explicó que su admiración por Beckham viene desde la época de los Galácticos del Real Madrid, una generación que marcó a millones de aficionados alrededor del mundo. Para Carín, estar frente al exfutbolista inglés fue mucho más que saludar a una celebridad.

“Creo que por ellos y por los Galácticos yo empecé a ver el fútbol”, dijo el artista, quien describió el encuentro como un momento “canónico” y de fuerte carga personal.

Beckham jugó en el Real Madrid entre 2003 y 2007, en una etapa que también reunió a figuras como Zinedine Zidane, Ronaldo, Raúl y Roberto Carlos. Para muchos seguidores latinoamericanos, aquel equipo fue una puerta de entrada al fútbol europeo.

En el caso de Carín, esa memoria deportiva se mezcló ahora con una nueva experiencia profesional: inaugurar musicalmente un estadio ligado a Beckham, al Inter Miami y al crecimiento del fútbol en Estados Unidos.

Una noche clave para la música en español

León, ganador de dos premios Grammy, será el primer artista en presentarse en concierto en el Nu Stadium. El show forma parte de su gira y marca un hito tanto para su trayectoria como para la presencia de la música en español en recintos deportivos de gran escala.

“Miami es un lugar especial y obviamente estar inaugurando el Nu Stadium en cuestión de conciertos para nosotros es algo súper importante”, señaló. También prometió un espectáculo ambicioso, con mucha música, fiesta e invitados.

El artista aseguró que llega preparado tras varias semanas de gira. Según dijo, el equipo ha construido un show sólido, entretenido y pensado para estar a la altura de la responsabilidad que implica abrir un escenario de ese tamaño.

“Queremos dejar la vara bien alta y tirar la casa por la ventana”, expresó.

Inter Miami y el público latino

Carín también destacó el vínculo del Inter Miami con la comunidad hispana. A su juicio, el club es “de lejos” el más latino de la MLS, tanto por su plantilla como por la conexión que ha construido con el público hispanohablante del sur de Florida.

Ese detalle no es menor. Miami es una ciudad donde el fútbol, la música latina y la identidad migrante conviven de manera natural. Por eso, el primer concierto del Nu Stadium con un artista mexicano refuerza el mensaje de apertura cultural que el recinto quiere proyectar.

Aunque admitió sentir “poquito nervio”, el cantante dijo que predomina la ilusión por hacer historia. Para él, pisar el nuevo estadio representa un antes y un después.

“Creo que ya el recinto, por lo menos a mí, me enchina la piel”, dijo.

Con esa mezcla de emoción, respeto y ambición, Carín León se prepara para una noche que puede quedar marcada en la historia reciente de la música latina en Miami. Para el artista, será mucho más que un concierto: será el inicio de una nueva etapa en un escenario que nació para reunir deporte, cultura y comunidad.