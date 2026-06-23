Cristiano Ronaldo volvió a entrar en la historia del fútbol. El capitán de Portugal se convirtió este martes en el primer jugador en marcar en seis ediciones distintas de la Copa del Mundo, tras anotar ante Uzbekistán en el partido del grupo K del Mundial 2026.

El gol llegó muy temprano, en el minuto 6, en el Houston Stadium. João Cancelo desbordó por la derecha y envió un centro bajo al área. Ronaldo, siempre atento dentro de la zona de peligro, conectó de primera y mandó la pelota a la red para adelantar a Portugal.

El tanto tuvo un valor inmediato en el marcador, pero también una dimensión histórica. A los 41 años, Ronaldo logró una marca que ningún jugador había alcanzado antes: anotar en seis Mundiales diferentes.

Una respuesta rápida tras las críticas

El gol llegó después de un debut discreto ante la República Democrática del Congo, partido en el que Portugal empató 1-1 y Ronaldo fue cuestionado por no haber tenido impacto ofensivo.

La respuesta no tardó. Contra Uzbekistán, el delantero necesitó menos de seis minutos para cambiar el tono de la conversación y recordar por qué su nombre sigue ligado a los grandes escenarios.

AP reportó que Ronaldo celebró el gol corriendo hacia el banco de Portugal para abrazarse con sus compañeros, en una escena que reflejó el peso emocional del momento.

Seis Mundiales, seis ediciones con gol

La historia de Ronaldo en Copas del Mundo comenzó en 2006, cuando tenía 21 años y Portugal alcanzó las semifinales. Marcó un gol en aquella edición y volvió a anotar en 2010 y 2014, torneos en los que su selección no logró cumplir con las expectativas.

En 2018 firmó su mejor producción mundialista, con cuatro goles. En Catar 2022 volvió a marcar, esta vez de penalti ante Ghana, y se convirtió entonces en el primer hombre en anotar en cinco Mundiales. ESPN recordó que ese registro ya lo había colocado en una categoría histórica antes de la edición de 2026.

Ahora, con su tanto ante Uzbekistán, elevó el récord a seis torneos con al menos un gol.

Messi y Ronaldo siguen escribiendo historia

La marca llega en una Copa del Mundo que también ha tenido a Lionel Messi como protagonista. El argentino se convirtió recientemente en el máximo goleador histórico de los Mundiales con 18 tantos, después de marcar tres goles ante Argelia y dos contra Austria.

Ronaldo, en cambio, suma nueve goles mundialistas. Aunque está lejos de la cifra de Messi, su nuevo récord habla de otra forma de grandeza: la longevidad.

Yahoo Sports destacó que Ronaldo y Messi son los dos únicos jugadores que han participado en seis ediciones del Mundial, pero el portugués es el primero que consiguió marcar en cada una de ellas.

La comparación entre ambos vuelve a instalarse, aunque esta vez desde ángulos distintos. Messi domina la tabla histórica de goles. Ronaldo sostiene una marca de permanencia y eficacia a lo largo de dos décadas.

Portugal busca tomar impulso

El tanto de Ronaldo también era importante para Portugal desde lo deportivo. Después del empate ante Congo, el equipo necesitaba una actuación más firme para encaminar su posición en el grupo K.

Uzbekistán llegaba bajo presión tras perder 3-1 ante Colombia en la primera jornada. Portugal, por su parte, buscaba evitar otro tropiezo y recuperar confianza en una zona que también incluye a Colombia y República Democrática del Congo.

El gol tempranero le permitió al equipo portugués controlar mejor el partido y jugar con menos ansiedad.

Una carrera que aún suma capítulos

Ronaldo disputa el Mundial 2026 como una figura veterana, pero todavía capaz de producir momentos de alto impacto. Su presencia en el torneo ya lo había puesto entre los futbolistas con más apariciones mundialistas de la historia. Ahora, su gol ante Uzbekistán añade otra marca difícil de repetir.

A sus 41 años, el delantero sigue cargando con expectativas enormes. No ha marcado en rondas eliminatorias de un Mundial ni ha disputado una final, pero su relación con el torneo ya tiene un lugar asegurado en los libros.

El nuevo récord no borra las deudas pendientes, pero sí confirma algo que ha definido toda su carrera: Ronaldo ha sabido mantenerse vigente durante más tiempo que casi cualquier otro jugador de élite.

Portugal todavía tiene camino por delante en el Mundial. Pero, pase lo que pase, el partido ante Uzbekistán ya dejó una imagen para la historia: Cristiano Ronaldo marcando otra vez, en otro Mundial, y extendiendo una marca que solo él posee.