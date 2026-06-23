Cristiano Ronaldo respondió en el campo a las dudas que rodeaban a Portugal. El capitán luso marcó dos goles en la goleada 5-0 ante Uzbekistán, le dio a su selección su primera victoria en el Mundial 2026 y se convirtió en el primer jugador en anotar en seis ediciones distintas de la Copa del Mundo.

El partido, disputado en el NRG Stadium de Houston ante 68.777 espectadores, fue una exhibición de autoridad de Portugal. Después del empate 1-1 en el debut contra la República Democrática del Congo, el equipo de Roberto Martínez necesitaba una reacción clara. La encontró desde el inicio.

A los seis minutos, João Cancelo desbordó por la derecha y envió un centro al área. Ronaldo apareció con instinto de goleador y conectó una volea potente para superar al arquero Abduvakhid Nematov. El gol abrió el partido y desató el tradicional “Siuuu” en buena parte del estadio.

Un récord único en la historia mundialista

Con ese primer tanto, Cristiano Ronaldo alcanzó una marca inédita. A los 41 años, se convirtió en el primer futbolista en marcar en seis Mundiales diferentes.

Su historia en la Copa del Mundo comenzó en 2006. Desde entonces, anotó en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y ahora en la edición de 2026.

AP destacó que el doblete ante Uzbekistán llegó después de una actuación gris en el estreno, cuando algunos críticos cuestionaron si debía seguir como titular. La respuesta fue inmediata: dos goles, premio al mejor del partido y otro récord para su carrera.

El portugués también llegó a 975 goles como profesional, una cifra monumental que refuerza su vigencia en el máximo nivel.

Portugal sentencia antes del descanso

El gol inicial liberó a Portugal. A diferencia de lo ocurrido contra Congo, el equipo mantuvo intensidad, verticalidad y control del balón.

En el minuto 18 llegó el 2-0. Nuno Mendes sorprendió con un disparo raso de zurda en una acción de falta directa, cuando todos esperaban que Ronaldo ejecutara. El balón superó a Nematov por el primer poste y amplió la ventaja portuguesa.

Uzbekistán intentó reaccionar. Azizjon Ganiev marcó un gran gol desde fuera del área en el minuto 29, pero la jugada fue anulada tras revisión del VAR por una falta previa sobre Cancelo.

Portugal no se desordenó. En el minuto 38, Bruno Fernandes asistió a Ronaldo, quien definió con la derecha ante la salida del arquero para firmar su doblete y dejar el partido prácticamente decidido antes del descanso.

Una segunda parte de control total

Con el 3-0, Portugal jugó con comodidad. El equipo movió la pelota, controló el ritmo y encontró más espacios ante una Uzbekistán golpeada anímicamente.

Cristiano estuvo cerca del triplete en una jugada ensayada que lo dejó libre dentro del área. Poco después, en el saque de esquina siguiente, una serie de rebotes terminó con autogol del portero Nematov para el 4-0.

Roberto Martínez aprovechó la ventaja para mover el banco. Ingresaron Francisco Conceição, Trincao, Rafael Leão y Bernardo Silva, nuevo jugador del Real Madrid. Cristiano, sin embargo, permaneció en el campo los 90 minutos por segundo partido consecutivo.

El cierre llegó en el minuto 87. Rafael Leão cazó un balón suelto dentro del área y sacó un remate preciso para el 5-0 definitivo. FIFA también registró la goleada portuguesa con ese marcador final en Houston.

Uzbekistán queda muy comprometido

Uzbekistán llegó al partido después de perder 3-1 ante Colombia en su debut. La derrota ante Portugal la deja en una situación delicada dentro del grupo K.

El equipo asiático mostró algunos intentos de rebeldía, especialmente con el gol anulado a Ganiev, pero no pudo sostener el ritmo de Portugal ni contener la movilidad ofensiva de sus atacantes.

La diferencia física, técnica y emocional fue demasiado amplia. Portugal fue superior en las áreas y castigó casi cada error.

Portugal avisa antes de enfrentar a Colombia

La victoria deja a Portugal con cuatro puntos y devuelve calma a una selección que había empezado el torneo bajo presión. El próximo reto será Colombia, el 27 de junio en Miami, en un duelo que puede definir el primer lugar del grupo K.

El País resaltó que Portugal dejó atrás el debate sobre la titularidad de Cristiano Ronaldo con una actuación contundente y una goleada que reactivó al equipo.

Para Roberto Martínez, el partido deja varias buenas noticias: Ronaldo volvió al gol, Nuno Mendes fue determinante, Leão marcó desde el banco y el equipo recuperó sensación de poder ofensivo.

Para Cristiano, la noche fue todavía más grande. Marcó dos veces, llegó a seis Mundiales con gol y volvió a demostrar que, incluso a los 41 años, sigue encontrando formas de ocupar el centro de la historia.

Portugal necesitaba una respuesta. Ronaldo la dio con goles.