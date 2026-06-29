Caicedo toma la cinta antes del gran reto

Ecuador llega al duelo de dieciseisavos del Mundial 2026 contra México con el ánimo en alto y un nuevo símbolo de liderazgo. Tras la victoria 2-1 ante Alemania, resultado que le permitió avanzar a la ronda de los 32 mejores, Enner Valencia cedió la cinta de capitán a Moisés Caicedo.

El gesto del veterano delantero tuvo un fuerte valor emocional dentro del grupo. Valencia, máximo goleador histórico de la selección ecuatoriana, entregó públicamente la banda al mediocampista del Chelsea, reconociéndolo como una de las figuras llamadas a liderar el presente y el futuro de la Tri.

“Moi, puedes venir un momento; hermano, esta cinta es para que la lleves”, dijo Valencia en el mensaje compartido al grupo. “Cualquiera de los que está aquí la podría llevar porque todos somos ese líder que se necesita y tú eres ese líder”.

La decisión llega en un momento clave para Ecuador, que buscará dar otro golpe en el torneo ante una selección mexicana que llega invicta y con el respaldo de su público.

Un cambio generacional con respaldo del vestuario

Caicedo, de 24 años, ya había sido una pieza central del equipo ecuatoriano. Su recorrido en la Premier League, su experiencia mundialista en Catar 2022 y su peso en el mediocampo lo convirtieron en uno de los futbolistas más importantes de la selección.

Ahora asumirá un rol distinto. No solo deberá sostener el equilibrio futbolístico del equipo de Sebastián Beccacece, sino también representar una transición generacional que parece llegar en buen momento.

Valencia, de 36 años, no desaparece del liderazgo. Al contrario, su gesto refuerza la unidad del vestuario. El delantero del Pachuca sigue siendo una referencia para el grupo, tanto por su carrera como por su historia con la selección.

Ecuador combina juventud y experiencia. Además de Caicedo y Valencia, cuenta con jugadores como Piero Hincapié, Willian Pacho, Pedro Vite, Jackson Porozo y Jordy Caicedo, varios de ellos con conocimiento directo del fútbol mexicano.

México llega con paso perfecto

El reto será enorme. México ganó sus tres partidos de fase de grupos y llega con confianza a los dieciseisavos. El equipo anfitrión jugará en el Estadio Ciudad de México, con una multitud a favor y la presión de sostener su buen inicio mundialista.

La altura de la capital mexicana, situada a unos 2.240 metros sobre el nivel del mar, no debería representar un problema mayor para Ecuador, acostumbrado a competir en condiciones similares. Quito, la capital ecuatoriana, está incluso a mayor altitud.

El factor emocional, en cambio, sí será fuerte. México tendrá cerca de 80.000 hinchas empujando desde las gradas. Para la Tri, el desafío será sostener la concentración, controlar los momentos de presión y aprovechar los espacios que pueda dejar el equipo local.

La Tri busca cambiar la historia

Ecuador llega con impulso, pero también con una tarea pendiente: mejorar la contundencia. La falta de gol fue uno de sus problemas durante la fase de grupos, aunque la victoria ante Alemania abrió una puerta de confianza.

La Tri perdió ante Costa de Marfil, empató con Curazao y luego derrotó a Alemania en una reacción que cambió por completo el ánimo del equipo. Ese triunfo le dio vida, pero también elevó las expectativas.

México, por su parte, tiene antecedentes favorables ante Ecuador y ya venció a la selección sudamericana en un Mundial, en 2002. Esa historia agrega otra capa al partido.

El ganador del cruce enfrentará en octavos de final al vencedor del duelo entre Inglaterra y Congo, por lo que el premio es enorme.

Para Ecuador, el partido contra México será más que una eliminatoria. Será una prueba de madurez para una generación que acaba de recibir una señal clara de confianza. Con Caicedo como nuevo capitán y Valencia como guía, la Tri intentará confirmar que su victoria ante Alemania no fue un golpe aislado, sino el inicio de una carrera más profunda en el Mundial.