Mbappé busca ante Suecia romper un récord histórico del Mundial

Mbappé va por una marca de leyenda

Kylian Mbappé tiene este martes una nueva cita con la historia. El delantero de Francia enfrentará a Suecia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 con la posibilidad de convertirse en el máximo goleador en solitario de las fases eliminatorias de la Copa del Mundo.

El atacante del Real Madrid comparte actualmente esa marca con dos leyendas brasileñas: Leônidas da Silva y Ronaldo Nazário. Los tres suman ocho goles en partidos de eliminación directa mundialista, una cifra que coloca a Mbappé en una zona reservada para los nombres más grandes del torneo.

La oportunidad llega en Nueva Jersey, donde Francia inicia su camino en los cruces después de ganar el grupo I con paso perfecto. Para Les Bleus, el objetivo es seguir avanzando. Para Mbappé, además, el partido puede abrir otra página personal en una carrera mundialista que ya parece extraordinaria.

Ocho goles en ocho cruces

El registro de Mbappé impresiona por su velocidad. Ha marcado ocho goles en ocho partidos de eliminación directa en sus dos primeras Copas del Mundo: Rusia 2018 y Qatar 2022.

En Rusia, donde Francia fue campeona, firmó dos goles ante Argentina en octavos de final y otro en la final contra Croacia. Cuatro años después, ya como figura absoluta de la selección, anotó dos veces frente a Polonia en octavos y tres contra Argentina en una final memorable que terminó con el título de la Albiceleste.

Ese triplete en Qatar no alcanzó para darle otro título a Francia, pero consolidó su reputación como un jugador hecho para los escenarios más grandes. FIFA ya lo reconoce como uno de los máximos goleadores históricos en rondas de eliminación directa. (fifa.com)

Ronaldo y Leônidas, los otros dueños del récord

Ronaldo Nazário también marcó ocho goles en cruces mundialistas, aunque lo hizo en diez partidos. El Fenómeno disputó cuatro Copas del Mundo entre 1994 y 2006, aunque no tuvo minutos en Estados Unidos 1994.

Su explosión llegó en Francia 1998 y Corea/Japón 2002. Marcó en eliminatorias de ambos torneos y fue decisivo en la conquista brasileña de 2002, incluida la final ante Alemania. En 2006, en su último Mundial, anotó en octavos contra Ghana.

Leônidas da Silva, conocido como el Diamante Negro, pertenece a otra época del fútbol. Jugó los Mundiales de 1934 y 1938, cuando el formato era distinto y no existía la fase de grupos como se conoce hoy. Aun así, su impacto fue enorme: anotó ocho goles en cruces y dejó una huella temprana en la historia de Brasil.

Messi queda más atrás en este apartado

La comparación con Lionel Messi también aparece en esta conversación. Aunque el argentino es actualmente el máximo goleador histórico de los Mundiales, con 19 tantos, su registro en eliminatorias es menor: cinco goles en 12 cruces.

Eso muestra una diferencia curiosa entre dos carreras monumentales. Messi ha construido su récord global a lo largo de muchas fases y torneos. Mbappé, en cambio, ha sido especialmente demoledor en los partidos donde no hay margen de error.

También supera en este apartado a Pelé, quien aparece con siete goles en cruces mundialistas. Detrás figuran nombres como Vavá, Just Fontaine y Oldřich Nejedlý, también con siete.

Un récord que puede seguir creciendo

A sus 27 años, Mbappé tiene margen para aumentar una marca que ya resulta difícil de alcanzar. Si Francia supera a Suecia y avanza en el torneo, cada ronda le dará nuevas oportunidades para distanciarse de Leônidas y Ronaldo.

El dato refuerza una realidad evidente: Mbappé no solo acumula goles, los marca en los partidos que definen Mundiales. Finales, octavos, duelos contra potencias y escenarios de máxima presión han sido parte natural de su recorrido.

Francia llega a la fase de eliminación directa con aspiraciones de título. Suecia será el primer obstáculo. Para Mbappé, también puede ser el partido que lo deje solo en la cima de una de las listas más prestigiosas del fútbol mundial.