El Mundial enfrenta una amenaza climática

La llegada de una nueva ola de calor a Estados Unidos volvió a encender las alertas sobre el Mundial 2026. Según un informe de la Secretaría de Cambio Climático de la ONU, las altas temperaturas pueden poner en riesgo la final del torneo, prevista en Nueva York/Nueva Jersey, además de otros partidos decisivos.

El organismo advierte que el cambio climático está haciendo más frecuentes e intensas las olas de calor en todo el mundo. En el caso del Mundial, esos efectos ya se han sentido durante la fase de grupos, con partidos disputados en condiciones que pueden afectar tanto a jugadores como a aficionados.

La preocupación no se basa solo en la temperatura que aparece en un termómetro. La ONU utiliza el índice WBGT, o temperatura de bulbo húmedo global, que combina temperatura, humedad, viento y radiación solar para medir el estrés térmico real sobre el cuerpo humano.

Partidos ya afectados por el calor

Durante la fase de grupos, dos encuentros superaron los 28 grados según ese tipo de medición: Arabia Saudí-Uruguay y Suecia-Túnez. Ese umbral es relevante porque FIFPRO, el sindicato internacional de futbolistas, ha recomendado que los partidos se aplacen o retrasen cuando se alcanzan esas condiciones.

Además, el duelo entre Francia e Irak fue suspendido durante dos horas por una tormenta eléctrica. De acuerdo con el reporte citado, fue la primera vez desde 1974 que el clima alteró de esa manera el desarrollo normal de un Mundial.

La ONU sostiene que 25 partidos ya se jugaron en días en los que el cambio climático aumentaba la probabilidad de registrar temperaturas de bulbo húmedo elevadas. También advierte que al menos una cuarta parte del torneo, 26 de 104 encuentros, está prevista bajo condiciones de calor extremo.

La final, bajo vigilancia

El informe señala que la ola de calor que entra este fin de semana en Estados Unidos puede elevar el riesgo para la final del Mundial, que se disputará en el área de Nueva York/Nueva Jersey. También menciona dos partidos de cuartos de final y el encuentro por el tercer puesto como eventos expuestos a temperaturas de bulbo húmedo peligrosas.

El riesgo preocupa porque la final se jugará en un estadio descubierto. Aunque FIFA ha implementado medidas como pausas de hidratación, monitoreo meteorológico y protocolos médicos, especialistas en salud pública han advertido que el reto no se limita al campo de juego.

Los futbolistas cuentan con equipos médicos, acceso a hidratación y medidas de enfriamiento. Los aficionados, en cambio, pueden enfrentar largas filas, aglomeraciones, transporte público lleno y exposición prolongada al sol antes y después de los partidos.

Una presión para jugadores y aficionados

El secretario ejecutivo de ONU Cambio Climático, Simon Stiell, advirtió que el problema afecta a todos. “Hace calor para los jugadores, para los aficionados, para todos. Es el cambio climático”, señaló, según el texto del informe.

El organismo insiste en que el planeta se está calentando por más de un siglo de quema de combustibles fósiles como carbón, petróleo y gas. Esa contaminación retiene calor en la atmósfera y aumenta la frecuencia de fenómenos extremos.

El impacto ya se ha visto en la atención médica. El día de la inauguración, más de cien personas necesitaron asistencia por dolencias relacionadas con el calor, y cuatro fueron hospitalizadas, según los datos citados por el informe.

Un reto desigual para las sedes

Las ciudades anfitrionas del sur y del interior de Estados Unidos y México aparecen como las más expuestas. Recintos al aire libre en ciudades como Miami, Kansas City y Filadelfia muestran un aumento notable en la probabilidad de alcanzar umbrales peligrosos.

Esa situación también puede crear desigualdades deportivas. No todos los equipos enfrentan el mismo calendario, las mismas sedes ni las mismas condiciones ambientales. Un partido bajo calor extremo puede afectar el rendimiento físico, la concentración, la recuperación y el riesgo de lesiones.

La ONU advierte que 97 de los 104 partidos programados tienen mayor probabilidad de enfrentar condiciones que afecten el rendimiento. Ese dato coloca al Mundial 2026 dentro de una conversación mucho más amplia: cómo adaptar los grandes eventos deportivos a un clima que ya cambió.

El fútbol no queda fuera de esa realidad. El Mundial más grande de la historia también puede convertirse en una señal clara de lo que viene: torneos más expuestos, calendarios bajo presión y una urgencia creciente por proteger a jugadores, trabajadores y aficionados frente al calor extremo.