Europa refuerza su apoyo tras la emergencia

La Comisión Europea anunció este lunes que destinará cinco millones de euros en ayuda humanitaria a Venezuela y enviará un avión con 50 toneladas de material para asistir a los afectados por los dos terremotos que sacudieron al país.

Según el Ejecutivo comunitario, el vuelo saldrá en los próximos días desde Copenhague con materiales de refugio, equipos de saneamiento de agua y recursos educativos. Los fondos estarán dirigidos principalmente a asistencia médica y alojamiento temporal para familias damnificadas.

La comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, afirmó que la Unión Europea sigue comprometida con ayudar al pueblo venezolano. Señaló que los recursos permitirán apoyar a familias que perdieron sus viviendas, pacientes que necesitan atención médica y niños cuyas escuelas sufrieron daños.

Equipos europeos ya están sobre el terreno

La ayuda se suma a la activación del Mecanismo Europeo de Protección Civil. Doce países participantes, entre ellos España, han enviado equipos de rescate, personal médico y apoyo en telecomunicaciones.

También llegaron a Venezuela expertos técnicos de España, Austria, Italia, Luxemburgo, Bélgica, Estonia y de instituciones comunitarias para apoyar las operaciones en terreno durante el fin de semana.

La Comisión Europea ya había informado que varios países europeos estaban movilizando equipos y asistencia tras los terremotos, incluidos grupos de rescate y apoyo especializado coordinados mediante su sistema de protección civil.

Copérnico apoya los rescates

Otro componente clave de la respuesta europea es el sistema satelital Copérnico. La Comisión explicó que fue activado pocas horas después de los terremotos y permitió obtener 25 mapas y trece imágenes de varias zonas afectadas.

Ese material de alta resolución ayuda a convertir datos satelitales en mapas útiles para equipos de rescate, organizaciones humanitarias y autoridades de protección civil. En emergencias con derrumbes, daños viales y comunidades aisladas, este tipo de información puede acelerar decisiones sobre rutas, zonas de riesgo y distribución de ayuda.

La Unión Europea ya había confirmado la activación de Copérnico para apoyar el mapeo de daños en Venezuela tras los sismos.

Una tragedia con miles de afectados

De acuerdo con el reporte oficial más reciente, el doble terremoto dejó al menos 1.450 personas fallecidas, 3.150 heridas y 12.721 familias damnificadas.

Cientos de voluntarios y rescatistas continúan buscando sobrevivientes entre los escombros, en medio de condiciones difíciles por el calor, los daños estructurales y la descomposición de cuerpos atrapados.

La asistencia europea llega en un momento crítico, cuando las necesidades más urgentes incluyen atención médica, refugio, agua segura, saneamiento y apoyo logístico para las comunidades más golpeadas.

Ayuda adicional a una crisis previa

La Comisión recordó que esta nueva ayuda se suma a los 52 millones de euros que la Unión Europea ya había desembolsado este año para responder a la crisis socioeconómica venezolana. Venezuela sigue siendo uno de los principales receptores de ayuda humanitaria europea en América Latina.

La magnitud de los terremotos agrava una situación humanitaria que ya era compleja. Para miles de familias, la emergencia no termina con el rescate inicial. También incluye la pérdida de vivienda, escuelas dañadas, servicios interrumpidos y necesidad de apoyo sostenido durante la reconstrucción.

Con los fondos anunciados, el puente aéreo y el despliegue de equipos técnicos, la Unión Europea busca reforzar una respuesta internacional que sigue creciendo. Para Venezuela, cada envío de ayuda puede marcar una diferencia inmediata en zonas donde la búsqueda de sobrevivientes y la atención a damnificados continúan contra el tiempo.