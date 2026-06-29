Colombia quiere confirmar su buen inicio

Colombia afronta este martes un partido clave ante República Democrática del Congo en el Estadio Akron de Guadalajara, con la posibilidad de encaminar su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo llega con confianza después de vencer 3-1 a Uzbekistán en su debut. Del otro lado estará una selección congolesa que ya dejó una advertencia clara al empatar 1-1 con Portugal, en un partido donde logró incomodar a Cristiano Ronaldo y sostener el resultado con orden defensivo.

Si Colombia supera el muro africano, dará un paso enorme hacia la siguiente ronda. Pero el reto no será sencillo. La República Democrática del Congo regresó a un Mundial después de 52 años, desde aquella participación de 1974 bajo el nombre de Zaire, y no quiere que su presencia sea solo simbólica.

La RDC apuesta por el orden

El equipo de Sébastien Desabre sorprendió en su debut por su disciplina táctica y su sacrificio defensivo. Ante Portugal, los Leopardos apostaron por una estructura con cinco hombres atrás, cerraron espacios y encontraron el gol gracias a Yoane Wissa, quien hizo historia al convertirse en el primer jugador en anotar para su país en una Copa del Mundo.

Esa misma fórmula aparece como la gran amenaza para Colombia. La RDC intentará reducir los espacios, cortar la circulación cafetera y obligar al equipo sudamericano a tener paciencia.

El desgaste físico también será un factor. Los congoleses vienen de un partido exigente en Houston, y Desabre deberá administrar energías para sostener la intensidad durante los 90 minutos.

Luis Díaz, la principal atención

En Colombia, la gran atención de las últimas horas estuvo puesta en Luis Díaz. El atacante del Bayern de Múnich arrastraba una molestia muscular, pero las señales fueron positivas y no parece haber mayores dudas sobre su presencia.

Lorenzo también ha seguido de cerca el estado de James Rodríguez, quien tuvo un debut discreto, aunque sigue siendo una pieza de peso por su visión y experiencia. Al mismo tiempo, el técnico recibió buenas noticias por la aparición de alternativas ofensivas como Juan Camilo “Cucho” Hernández y Jáminton Campaz.

Aun así, no se esperan grandes cambios de entrada. La sociedad ofensiva entre Luis Díaz y Luis Suárez apunta a mantenerse como eje del ataque colombiano.

Un duelo sin antecedentes

Colombia y República Democrática del Congo no registran antecedentes en su historia futbolística común, lo que añade un componente de incertidumbre al cruce.

Para los Cafeteros, la clave estará en no desesperarse. La RDC ya demostró que puede incomodar a rivales de mayor nombre, y su plan defensivo puede convertirse en una trampa si Colombia no mueve la pelota con velocidad y precisión.

El mediocampo será una zona decisiva. Jefferson Lerma, Jhon Arias y James Rodríguez tendrán que encontrar líneas de pase, sostener el ritmo y evitar pérdidas que puedan activar las salidas rápidas de Yoane Wissa o Cédric Bakambu.

Una oportunidad para tomar control del grupo

El grupo K llega a esta segunda jornada con todo abierto. Portugal y Uzbekistán también jugarán horas antes, por lo que el resultado en Houston puede modificar el contexto antes de que Colombia salte al campo en Guadalajara.

Para Lorenzo, el objetivo es claro: ganar, sumar seis puntos y quedar muy cerca de los cruces. Para la RDC, el desafío es confirmar que el empate ante Portugal no fue casualidad.

Colombia parte con más talento ofensivo y mayor experiencia reciente en Mundiales, pero la República Democrática del Congo llega con orden, ilusión y una historia de regreso que quiere seguir escribiendo.

En Guadalajara, los Cafeteros tendrán que demostrar que su buen debut fue apenas el comienzo.