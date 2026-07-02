Estados Unidos avanzó a octavos de final del Mundial 2026 tras vencer 2-0 a Bosnia y Herzegovina en el Levi’s Stadium de Santa Clara, en una noche de tensión, sufrimiento y celebración para la selección anfitriona. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino se impuso con goles de Folarin Balogun y Malik Tillman, pese a jugar buena parte del segundo tiempo con diez hombres por la expulsión de su delantero.

El triunfo tiene peso histórico para Estados Unidos, que consiguió apenas su segunda victoria en una fase de eliminación directa de una Copa del Mundo. No fue una actuación perfecta, pero sí una muestra de carácter en un partido que cambió por completo después de la tarjeta roja a Balogun.

La primera parte tuvo un ritmo difícil para el equipo local. Bosnia intentó bajar las revoluciones del encuentro y cerrar espacios, mientras Estados Unidos buscaba acelerar por los costados y encontrar a sus atacantes entre líneas. Pasada la media hora, Balogun llegó a marcar con un potente remate de zurda, pero el gol fue anulado por fuera de juego.

El delantero del Mónaco tendría revancha poco después. En el cierre del primer tiempo, Bosnia volvió a fallar en salida y Estados Unidos castigó. Tyler Adams lanzó un balón vertical, la jugada quedó viva dentro del área tras varios rebotes y Balogun apareció para empujar el 1-0. Fue su tercer gol en este Mundial y desató la euforia de un Levi’s Stadium lleno.

El partido parecía encaminarse para los estadounidenses, pero todo se complicó en el minuto 64. Balogun fue expulsado con roja directa después de una dura entrada sobre Tarik Muharemovic. La acción, revisada por el árbitro Raphael Claus, dejó a Estados Unidos con un hombre menos y sin su delantero para el próximo duelo ante Bélgica.

A partir de ahí, el partido se convirtió en una prueba de resistencia. Bosnia adelantó líneas, buscó centros, disparos desde la frontal y segundas jugadas, mientras Estados Unidos se replegó para proteger la ventaja. La salida por lesión de Edin Dzeko, en el que pudo haber sido su último partido como internacional, también marcó emocionalmente el cierre del encuentro para el conjunto europeo.

Cuando más sufría el equipo de Pochettino, apareció Malik Tillman. El mediocampista transformó un tiro libre desde el borde del área en el minuto 82 y puso el 2-0 que terminó de romper la tensión. Su remate dio aire a Estados Unidos y cerró cualquier intento de reacción bosnia.

Bosnia y Herzegovina se marcha del torneo tras haber alcanzado el mejor resultado deportivo de su historia en un Mundial. Su llegada a la fase de eliminación directa ya representaba un paso enorme para una selección que compitió con orgullo, pero que no pudo encontrar el gol ante un rival más contundente.

Estados Unidos, en cambio, sigue vivo y ahora viajará a Seattle para enfrentar a Bélgica el 6 de julio. El reto será mucho más exigente, especialmente sin Balogun, suspendido por la roja. La selección anfitriona ganó, resistió y celebró, pero también recibió una advertencia clara: contra Bélgica, necesitará más control y menos sufrimiento.