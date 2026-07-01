Bélgica avanzó a octavos de final del Mundial 2026 tras una remontada agónica ante Senegal, al que venció 3-2 en tiempo extra en Seattle. El equipo belga llegó a estar 0-2 abajo, pero reaccionó en los últimos minutos del tiempo reglamentario con goles de Romelu Lukaku y Youri Tielemans, antes de que el propio Tielemans sellara la clasificación con un penalti en el 120+5.

Durante buena parte del partido, Senegal pareció tener el control. El conjunto africano jugó con intensidad, orden y personalidad, presionando a una Bélgica que tardó demasiado en entrar en ritmo. La ventaja senegalesa llegó en el minuto 25, cuando Habib Diarra abrió el marcador y premió el dominio de los Leones de la Teranga en la primera mitad.

El golpe fue todavía más fuerte para Bélgica al inicio del complemento. Ismaïla Sarr marcó el 2-0 al minuto 51 y dejó a Senegal muy cerca de una clasificación histórica. Con ese resultado, el equipo africano tenía el partido donde quería: ventaja en el marcador, confianza en el juego y una Bélgica obligada a arriesgar.

Pero el Mundial rara vez perdona una desconexión. Bélgica, que había sido superada durante largos tramos, encontró vida en el minuto 86 con un gol de Romelu Lukaku. Ese tanto cambió por completo el cierre del encuentro, porque metió presión a Senegal y levantó a un equipo belga que parecía eliminado.

Solo tres minutos después, Tielemans apareció para empatar el partido al 89. El 2-2 fue un golpe emocional enorme para Senegal, que pasó de tener el boleto casi en la mano a verse obligado a disputar la prórroga después de recibir dos goles en el tramo final.

En el tiempo extra, el partido se volvió más tenso que brillante. Senegal intentó recomponerse tras el golpe, mientras Bélgica jugó con el impulso de una remontada inesperada. La definición llegó en los últimos instantes, cuando una acción revisada por el VAR terminó en penalti a favor de los belgas por una falta sobre Tielemans.

El mediocampista asumió la responsabilidad y convirtió el 3-2 en el 120+5. Fue un cierre cruel para Senegal y una salvación enorme para Bélgica, que logró avanzar después de estar al borde de la eliminación.

La derrota deja a Senegal con una sensación durísima. El equipo africano fue mejor durante gran parte del encuentro, llegó a tener dos goles de ventaja y estuvo a minutos de firmar una de las grandes noches de su historia mundialista. Sin embargo, los últimos minutos del tiempo reglamentario cambiaron todo.

Para Bélgica, la victoria es un rescate monumental. No fue su actuación más convincente, pero sí una muestra de carácter y supervivencia. En un partido de eliminación directa, eso también cuenta. Los belgas siguen vivos en el Mundial 2026 y ahora esperan en octavos al ganador del duelo entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina.