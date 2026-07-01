Senegal dio el primer golpe ante Bélgica en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y se fue al descanso con ventaja de 1-0 en Seattle. Un gol de Habib Diarra al minuto 25 premió la mejor primera parte del conjunto africano, que jugó con más energía, mayor claridad y menos miedo que un rival europeo llamado a imponer condiciones.

El equipo senegalés salió con personalidad desde el inicio. Lejos de encerrarse o esperar el error belga, buscó presionar, atacar los espacios y mover la pelota con intención. Esa valentía incomodó a Bélgica, que tuvo dificultades para encontrar ritmo y generar ocasiones limpias durante los primeros 45 minutos.

La recompensa llegó en el minuto 25. Habib Diarra apareció en el área para convertir el 1-0 y darle a Senegal una ventaja merecida por lo mostrado en el trámite del partido. El tanto encendió la ilusión de los Leones de la Teranga, que ven en este cruce una oportunidad enorme para meterse entre los 16 mejores del torneo.

Bélgica, por su parte, quedó obligada a reaccionar. El equipo europeo llegó a esta ronda como líder de su grupo, pero en la primera mitad no logró imponer su jerarquía ni controlar los momentos importantes del encuentro. Sus figuras estuvieron bien contenidas y el equipo sufrió para conectar líneas ante una selección senegalesa muy ordenada.

El contexto del partido aumenta la tensión. Se trata de una eliminatoria directa, sin margen para cálculos largos. El ganador avanzará a octavos de final, donde se enfrentará al vencedor del duelo entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina. Para Senegal, mantener la ventaja significaría dar otro golpe importante para el fútbol africano en un Mundial que ya ha tenido varias sorpresas.

El primer tiempo dejó una imagen clara: Senegal fue más intenso, más vertical y más decidido. Bélgica todavía tiene experiencia y talento para cambiar la historia en la segunda mitad, pero necesita una respuesta rápida si no quiere despedirse antes de lo esperado.

La ventaja parcial no garantiza nada, pero sí confirma que Senegal está compitiendo sin complejos. En Seattle, el equipo africano no solo está defendiendo un marcador. Está intentando construir una noche histórica.