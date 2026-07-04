Barcola aprieta la pelea con Doué en una Francia que ya asusta

Francia avanza en el Mundial 2026 con una delantera que intimida, pero también con una competencia interna que Didier Deschamps deberá resolver antes del duelo de octavos contra Paraguay. Con Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise prácticamente inamovibles en el ataque titular, la gran duda está en el otro puesto ofensivo: Bradley Barcola o Desiré Doué.

La pelea no es menor. En cuatro partidos, Francia ha mostrado una potencia ofensiva enorme, con 13 goles y actuaciones dominantes. Pero Deschamps ha alternado entre Barcola y Doué, dos perfiles jóvenes, eléctricos y capaces de romper partidos de formas distintas. La ventaja, por ahora, parece inclinarse ligeramente hacia Barcola, especialmente después de su titularidad y su gol ante Suecia.

Doué comenzó el Mundial como titular ante Senegal, en el debut francés. Compartió ataque con Mbappé, Olise y Dembélé, en un equipo que ya dejaba claro su enorme poder individual. Barcola entró desde el banquillo por Dembélé y marcó, una aparición que encendió la competencia desde el primer día.

En la segunda jornada, contra Escocia, Deschamps movió piezas. Lucas Digne entró por Theo Hernández, Manu Koné por Aurélien Tchouaméni y Barcola ocupó el lugar de Doué en el once inicial. Doué jugó los últimos minutos con el partido ya resuelto, mientras Barcola volvió a sumar tiempo importante en el esquema francés.

La tercera jornada devolvió a Doué a la titularidad ante Noruega. El futbolista del PSG respondió con un gol en la goleada 4-1, un argumento fuerte para mantenerse en la pelea. Sin embargo, en los dieciseisavos contra Suecia, Deschamps volvió a elegir a Barcola desde el inicio. Y el extremo no desperdició la oportunidad: anotó el 2-0 al comienzo de la segunda parte, en una victoria cómoda por 3-0.

Los números muestran dos lecturas diferentes. Doué ha participado más en el juego, con más intervenciones, más pases, más desmarques, más kilómetros recorridos y más cambios de ritmo. Es un futbolista de mayor movilidad, con más presencia en la circulación y mayor capacidad para conectar zonas del campo.

Barcola, en cambio, ha sido más directo y más eficaz cerca del área. Con menos remates, ha producido más goles y una asistencia. Su 40 % de efectividad en tiros a portería dentro de este Mundial refuerza la sensación de que cada aparición suya puede terminar en una acción decisiva. En una fase eliminatoria, ese tipo de pegada pesa mucho.

El dilema de Deschamps no se limita al ataque. En el lateral izquierdo también hay competencia abierta entre Lucas Digne y Theo Hernández, ambos titulares en dos partidos. Digne parece haber ganado terreno por su equilibrio defensivo y su capacidad para sostener mejor el costado, aunque Theo ofrece más profundidad y recorrido ofensivo.

Lo que sí parece definido es la columna vertebral de Francia. Mike Maignan en la portería, Jules Koundé por la derecha, Dayot Upamecano y William Saliba en el centro de la defensa, Tchouaméni y Adrien Rabiot en el mediocampo, más Dembélé, Olise y Mbappé arriba. La base está clara. Las dudas están en los matices.

Ante Paraguay, esos matices pueden decidir el partido. Francia llega como favorita, pero las eliminatorias no perdonan distracciones. Barcola ofrece gol, ruptura y confianza inmediata. Doué ofrece volumen, movilidad y más presencia en el juego. Ambos tienen argumentos.

Deschamps tiene un problema, pero es de los buenos. Francia no solo gana, también compite internamente por cada puesto. Y cuando un equipo puede debatir entre dos talentos como Barcola y Doué para acompañar a Mbappé, Dembélé y Olise, el mensaje para el resto del Mundial es claro: Les Bleus todavía tienen más armas por mostrar.