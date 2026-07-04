Argentina mide su poder ante el milagro de Cabo Verde en Miami

Messi vuelve a escena en Miami con Argentina frente a Cabo Verde, la gran sorpresa del Mundial 2026. El cruce de dieciseisavos de final enfrenta al campeón vigente contra una selección debutante que ya hizo historia, en un duelo que tiene todos los ingredientes de un clásico “David contra Goliat”.

El partido se jugará este viernes en Miami Stadium, conocido como Hard Rock Stadium, donde Argentina buscará confirmar su condición de favorita y acercarse un paso más al sueño del bicampeonato. Del otro lado estará Cabo Verde, un pequeño archipiélago africano que llegó al torneo sin el ruido de las potencias, pero que se ganó el respeto de todos con una fase de grupos inesperada.

La atención estará puesta en dos nombres: Lionel Messi y Vozinha. El capitán argentino llega como una de las grandes figuras del torneo, con una producción goleadora que lo mantiene en la conversación principal del Mundial. El arquero caboverdiano, de 40 años, se convirtió en héroe nacional después de sus actuaciones ante España, Uruguay y Arabia Saudita.

Vozinha, cuyo nombre completo es Josimar José Évora Dias, fue clave para que Cabo Verde empatara sus tres partidos de grupo y avanzara a la fase eliminatoria. Su actuación ante España, en un 0-0 lleno de resistencia, fue una de las imágenes más fuertes de la primera ronda. Desde entonces, su historia se volvió viral y su figura creció mucho más allá del fútbol africano.

Cabo Verde ya hizo historia al clasificarse a los dieciseisavos. En su primer Mundial, logró sumar puntos ante selecciones de enorme tradición y se convirtió en una de las historias más queridas del torneo. Su empate ante Uruguay en Miami reforzó la sensación de que este equipo no llegó solo a participar. Llegó a competir.

Argentina, sin embargo, representa un reto completamente distinto. La Albiceleste ganó sus tres partidos de la fase de grupos ante Argelia, Austria y Jordania, y llega con plantel completo para el inicio de las eliminatorias. Lionel Scaloni rotó a varios titulares en el último encuentro, por lo que se espera que vuelva a presentar una formación fuerte desde el arranque.

Para Messi, el partido tendrá además un valor especial por el escenario. Miami es su casa futbolística desde su llegada al Inter Miami, y se espera una presencia masiva de hinchas argentinos en el estadio. En el área de Miami vive una comunidad argentina numerosa, lo que promete un ambiente muy favorable para la selección campeona del mundo.

Pero el Mundial ya dejó advertencias claras. Alemania fue eliminada por Paraguay en esta misma ronda, una señal de que ningún favorito puede relajarse. Argentina sabe que una noche mala puede arruinar cualquier camino, especialmente ante un rival que juega sin presión y con una ilusión enorme.

El ganador de este cruce enfrentará el 7 de julio en Atlanta al vencedor del partido entre Australia y Egipto. Para Argentina, sería otro paso hacia la defensa del título. Para Cabo Verde, sería el milagro más grande de su joven historia mundialista.

En Miami, Messi buscará derribar el muro de Vozinha. Cabo Verde intentará alargar su cuento imposible. Y Argentina tendrá que demostrar que su favoritismo también pesa cuando empieza la parte más cruel del Mundial: ganar o volver a casa.