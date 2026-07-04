La mesa del 4 de Julio pide un postre que entre por los ojos antes de cortarse. Este pay bandera combina una base dorada, fruta fresca y una decoración inspirada en la bandera de Estados Unidos, con arándanos para el cuadro azul y fresas para las franjas rojas. No necesita glaseados pesados ni colores artificiales. La fruta hace el trabajo visual y también aporta frescura.

La idea se parece a un slab pie, un pay rectangular pensado para compartir. Es más práctico que un pay redondo cuando hay invitados, porque se corta en porciones cuadradas y rinde mejor. La masa debe quedar firme en los bordes, la fruta jugosa pero no líquida, y las tiras de masa deben marcar bien las franjas sin cubrir demasiado el relleno.

Para que el pay bandera mantenga buena forma, conviene espesar ligeramente la fruta y dejarlo enfriar antes de cortarlo.

Ingredientes para el pay bandera

2 láminas de masa para pay o masa quebrada casera

4 tazas de fresas frescas, cortadas en rebanadas

1 1/2 tazas de arándanos frescos

1/2 taza de azúcar

2 cucharadas de maicena

1 cucharada de jugo de limón

1 cucharadita de ralladura de limón

1 cucharadita de vainilla

1 pizca de sal

1 huevo batido

1 cucharada de azúcar para espolvorear, opcional

Preparación

Primero, precalienta el horno a 190°C. Cubre una bandeja rectangular pequeña con papel para hornear.

Luego, extiende una lámina de masa y colócala sobre la bandeja, ajustándola bien a la base y a los bordes. Pincha ligeramente el fondo con un tenedor.

Después, en un recipiente, mezcla las fresas con el azúcar, la maicena, el jugo de limón, la ralladura, la vainilla y una pizca de sal. En otro recipiente, mezcla los arándanos con una cucharada de esa misma mezcla de azúcar y maicena, solo para que tomen un poco de cuerpo.

A continuación, coloca los arándanos en la esquina superior izquierda de la masa, formando un cuadro. Distribuye las fresas en el resto de la superficie, dejando espacio para las tiras de masa.

Con la segunda lámina de masa, corta tiras largas para formar las franjas. También puedes cortar pequeñas estrellas con un cortador o con la punta de un cuchillo para colocarlas sobre la zona de arándanos.

Luego, acomoda las tiras sobre las fresas, imitando las franjas de la bandera. No tienen que quedar perfectas, pero sí separadas para que se vea la fruta roja debajo.

Barniza la masa con huevo batido y espolvorea un poco de azúcar si deseas un acabado más dorado.

Hornea durante 35 a 45 minutos, hasta que la masa esté dorada y la fruta burbujee suavemente.

Finalmente, deja enfriar por completo antes de cortar. Este paso es importante para que el relleno se asiente y las porciones mantengan mejor forma.

Consejos útiles

Usa fresas firmes, no demasiado maduras, para que el relleno no suelte demasiado líquido.

La maicena ayuda a espesar los jugos de la fruta y evita que la base quede aguada.

Si la masa se dora demasiado rápido, cubre los bordes con papel aluminio durante los últimos minutos.

Deja enfriar el pay antes de cortarlo. Si lo cortas caliente, el relleno se desborda.

Para una presentación como la de la imagen, sirve cada porción con crema batida o helado de vainilla.

Cómo servir el pay bandera

El pay bandera se sirve a temperatura ambiente o ligeramente tibio, acompañado con crema batida, helado o fruta fresca. Es ideal para una mesa de 4 de Julio porque se ve festivo sin depender de decoraciones complicadas.

Al cortarlo, debe mostrar una base dorada, fruta brillante y franjas de masa bien definidas. Las fresas aportan dulzor y acidez, los arándanos dan contraste y la masa sostiene todo con una textura crujiente en los bordes. Es un postre sencillo de entender, fácil de compartir y perfecto para una celebración de verano.