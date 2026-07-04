Respirar mejor: hábitos que ayudan a cuidar los pulmones en casa

Cuidar los pulmones no depende solo de evitar enfermedades respiratorias. El ambiente dentro de casa también puede influir en la forma en que respiramos, especialmente en personas con asma, alergias, enfermedad pulmonar, niños pequeños, adultos mayores o quienes pasan muchas horas en interiores.

El aire del hogar puede acumular polvo, humo, humedad, moho, productos químicos, olores fuertes y partículas que irritan las vías respiratorias. Aunque no siempre se notan, estos factores pueden causar tos, congestión, estornudos, falta de aire, irritación en la garganta o empeorar síntomas en personas sensibles.

Uno de los hábitos más importantes para cuidar los pulmones es mantener una buena ventilación. Abrir ventanas cuando la calidad del aire exterior lo permite, usar extractores en cocina y baño, y evitar que la humedad se acumule ayuda a renovar el aire. En baños, sótanos o áreas con filtraciones, controlar la humedad es clave para reducir el riesgo de moho.

También conviene evitar el humo dentro de casa. Fumar en interiores, usar velas aromáticas con frecuencia, incienso, aerosoles fuertes o productos de limpieza muy irritantes puede afectar la calidad del aire. Si se usan limpiadores, es mejor seguir las instrucciones, no mezclar químicos y ventilar bien el espacio.

El polvo es otro factor común. Limpiar superficies con paños húmedos, lavar sábanas con regularidad, aspirar si es posible con filtro adecuado y reducir acumulación de objetos que guardan polvo puede ayudar. En personas con alergias, también puede ser útil mantener mascotas fuera del dormitorio y revisar filtros de aire acondicionado o calefacción.

Cuidar los pulmones también incluye moverse. La actividad física regular fortalece los músculos que participan en la respiración y mejora la capacidad cardiovascular. Caminar, bailar, subir escaleras con cuidado o hacer ejercicios suaves puede apoyar la salud respiratoria, siempre adaptado a la condición de cada persona.

La hidratación también ayuda a mantener las vías respiratorias en mejores condiciones, especialmente cuando el ambiente está seco. Beber suficiente agua, usar humidificadores con limpieza adecuada y evitar cambios bruscos de temperatura puede reducir molestias en algunas personas.

Hay señales que no deben ignorarse: falta de aire frecuente, tos que dura varias semanas, dolor en el pecho, silbidos al respirar, flema con sangre, fiebre persistente o cansancio extremo. En esos casos, lo correcto es consultar con un profesional de salud.

Respirar mejor empieza con hábitos sencillos. Un hogar más limpio, ventilado y libre de humo puede ser una forma práctica de cuidar los pulmones todos los días.