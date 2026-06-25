La música latina vuelve a hacerse sentir

Cuando todavía no se ha cerrado la primera mitad de 2026, Rolling Stone publicó su lista con las mejores canciones lanzadas en lo que va del año. Entre los nombres destacados aparecen varias figuras globales, pero también dos artistas latinas que siguen confirmando el alcance internacional de su música: Karol G y Young Miko.

La presencia de Karol G en el ranking llega gracias a “Después de ti”, una balada que lanzó junto a Greg Gonzalez, líder de la banda Cigarettes After Sex. El tema fue presentado por la colombiana durante su histórica participación en Coachella, donde hizo historia al convertirse en la primera artista latina en encabezar el festival.

Rolling Stone Australia destacó que la colaboración entre Karol G y Gonzalez tenía sentido por la admiración de la artista colombiana hacia Cigarettes After Sex y por el tono melancólico de la canción.

Una balada con otra textura

“Después de ti” se aparta del terreno más urbano y festivo que ha acompañado muchos de los mayores éxitos de Karol G. En esta canción, la artista apuesta por una atmósfera más íntima, lenta y emocional, reforzada por la voz y el sello sonoro de Greg Gonzalez.

Esa mezcla conecta dos mundos: el pop latino de una de las artistas más importantes del momento y el dream pop suave de Cigarettes After Sex. El resultado es una canción de duelo amoroso que no busca el golpe inmediato de la pista de baile, sino una emoción más silenciosa.

Para Karol G, el reconocimiento llega en un momento de consolidación. Su presencia en escenarios globales, sus colaboraciones y su capacidad para moverse entre géneros han convertido su carrera en una de las más observadas dentro y fuera de la música latina.

Young Miko también entra al ranking

Young Miko también logró un espacio en la selección con “BIAF”, una canción que combina inglés y español y que Rolling Stone describe como impulsada por un ritmo sensual. El tema acumula más de 23 millones de reproducciones en Spotify, según los datos citados en el texto original.

La artista puertorriqueña ha construido una identidad propia dentro de la escena urbana, con una propuesta que mezcla trap, reguetón, pop y una actitud bilingüe muy conectada con una generación latina criada entre idiomas, plataformas y referencias culturales cruzadas.

Su entrada en una lista de mitad de año de Rolling Stone refuerza una tendencia clara: los artistas latinos ya no aparecen en estos rankings como una excepción. Cada vez forman parte más natural del mapa global del pop, el urbano y la música alternativa.

Un ranking con nombres fuertes

La lista de Rolling Stone también incluye canciones de artistas como Bruno Mars, Lana Del Rey y Halsey, entre otros. Ese contexto hace más relevante la presencia latina, porque coloca a Karol G y Young Miko dentro de una conversación musical amplia, no limitada a una categoría regional.

Para la música latina, este tipo de reconocimientos funciona como otro indicador de expansión. No se trata solo de reproducciones, giras o premios. También importa el lugar que ocupan estas canciones en las conversaciones críticas sobre lo mejor del año.

En 2026, Karol G y Young Miko llegan a esa conversación desde lugares distintos. Una con una balada melancólica junto a un referente del dream pop. La otra con una propuesta bilingüe y sensual que refleja el pulso de la nueva generación urbana.

Ambas, sin embargo, apuntan a lo mismo: la música latina sigue ocupando espacios centrales en la industria global, no como una moda pasajera, sino como una fuerza creativa que ya forma parte del sonido del presente.