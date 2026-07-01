Muere Manuel Arjona, figura clave del fenómeno Locomía

Manuel Arjona, integrante de la primera etapa de Locomía, falleció este miércoles a los 58 años en su casa de Barcelona, según confirmó a EFE su compañero de banda Xavier Font. El artista murió mientras dormía, después de haber pasado el día con tranquilidad, de acuerdo con los primeros reportes difundidos en España.

Arjona fue una de las figuras asociadas al nacimiento de Locomía, un grupo que marcó la música pop española de finales de los años ochenta y principios de los noventa. Con sus abanicos gigantes, chaquetas con hombreras exageradas, zapatos de punta y una imagen escénica imposible de confundir, la banda se convirtió en un fenómeno visual y musical que cruzó rápidamente de España a Latinoamérica.

La historia del grupo comenzó en Ibiza, con Xavier Font al frente de una propuesta que mezclaba moda, performance, música bailable y una estética provocadora para la época. En sus inicios, Locomía estuvo integrado por Font, su hermano Luis, el neerlandés Gard Passchier y Manuel Arjona. Aquella imagen llamativa llamó la atención de la industria discográfica y terminó convirtiéndose en un proyecto musical de alcance internacional.

Arjona formó parte de la formación que publicó el primer álbum del grupo, “Taiyo”, lanzado en 1989. De ese disco salieron temas como “Loco Mía” y “Rumba, Samba, Mambo”, canciones que ayudaron a consolidar el sonido y la imagen del grupo. El éxito fue inmediato y llevó a la banda a escenarios de España, Reino Unido y América Latina, donde su propuesta encontró una audiencia masiva.

Más allá de la música, Locomía tuvo un papel importante en la visibilidad de expresiones artísticas y estéticas vinculadas a la diversidad en una España que todavía estaba transformando su cultura pública. El grupo no solo vendía discos, también rompía esquemas con su forma de presentarse, de bailar y de construir una identidad escénica fuera de lo convencional.

La carrera de la banda, sin embargo, también estuvo marcada por tensiones internas. Los cambios de integrantes, los desacuerdos y las entradas y salidas constantes fueron parte de una historia tan intensa como su éxito. Arjona dejó el grupo en 1992, después de haber vivido los años más populares de aquella etapa.

Años después, el artista intentó impulsar una vuelta de Locomía. En 2013 expresó públicamente que ese posible regreso lo tenía muy ilusionado, una señal de que su vínculo con el proyecto seguía vivo a pesar del tiempo y de las dificultades que rodearon a la banda.

La muerte de Manuel Arjona representa otra pérdida para los seguidores de un grupo que dejó una huella muy particular en la cultura pop hispana. Su nombre queda unido a una época de exceso visual, música bailable y una propuesta artística que, con todos sus conflictos, logró convertirse en símbolo de una generación.