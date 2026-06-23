Romeo Beckham, hijo de David y Victoria Beckham, acaba de abrir una nueva etapa en su carrera. El joven modelo debuta como actor en Forty Love, una película romántica ambientada en el mundo del tenis y dirigida por el fotógrafo de moda Pierre-Ange Carlotti.

La productora Studiocanal presentó el primer adelanto del largometraje, que marca la llegada de Beckham a la pantalla grande. Hasta ahora, Romeo había construido su perfil público principalmente en la moda, con trabajos para marcas de lujo y una presencia constante en campañas y eventos del sector.

Ahora cambia de terreno. En lugar de la pasarela o el estudio fotográfico, su nuevo escenario será una historia de competencia, deseo y tensión emocional dentro del circuito tenístico.

Una historia de ambición y amor

La película sigue a Sacha Gallo, una joven estrella del tenis interpretada por Paul Kircher. Sacha entrena junto a su padre con el objetivo de ganar un gran trofeo en París.

Su vida competitiva cambia con la llegada de un rival carismático, interpretado por Romeo Beckham. Ese nuevo oponente no solo desafía sus capacidades en la cancha. También pone en duda lo que Sacha cree saber sobre la ambición, la competencia y su propia identidad.

Según la sinopsis divulgada por Variety, el protagonista se enfrenta por primera vez a un adversario de una naturaleza completamente distinta: el amor. Una fuerza estimulante, inestable y más peligrosa que cualquier rival deportivo.

Ese enfoque coloca a Forty Love dentro de una línea de cine romántico con tensión física y psicológica, donde el deporte funciona como escenario para explorar emociones más íntimas.

Un elenco con figuras europeas

Romeo Beckham comparte elenco con nombres reconocidos del cine europeo. Paul Kircher, visto en El reino animal, encabeza la historia como Sacha Gallo. También participan Guillaume Canet, Benjamin Voisin y Catherine Deneuve, quien tendrá una aparición especial.

La presencia de Deneuve añade peso simbólico al proyecto. La actriz francesa es una de las grandes figuras del cine europeo y su participación conecta la película con una tradición cinematográfica de mayor prestigio.

La banda sonora está a cargo de 070 Shake y Johan Lenox, una combinación que puede reforzar el tono contemporáneo y emocional de la historia.

Pierre-Ange Carlotti dirige su primer largometraje

El filme también representa un paso importante para Pierre-Ange Carlotti. Conocido por su trabajo como fotógrafo de moda, Carlotti debuta como director de largometrajes con una propuesta que parece apoyarse en la estética, el cuerpo y la tensión visual.

Carlotti escribió el guion junto a Gaëlle Macé, quien ha trabajado en proyectos como Una vida privada, de Rebecca Zlotowski, protagonizada por Jodie Foster.

Esa combinación de moda, cine francés y drama deportivo le da a Forty Love una identidad particular. No se presenta solo como una película sobre tenis, sino como una historia sobre deseo, presión y transformación personal.

De la moda a la actuación

Romeo Beckham no llega a esta etapa como un desconocido para las cámaras. Durante años ha trabajado como modelo para firmas de lujo y ha formado parte de campañas vinculadas a marcas como Yves Saint Laurent y Balenciaga.

También ha vivido bajo una atención mediática constante por ser hijo de dos figuras globales. David Beckham es una leyenda del fútbol, mientras Victoria Beckham pasó de estrella pop con las Spice Girls a diseñadora reconocida internacionalmente.

Ese apellido abre puertas, pero también aumenta la presión. Su debut actoral será observado con curiosidad, tanto por los seguidores de la familia Beckham como por quienes quieren ver si Romeo puede construir una identidad artística propia.

Un debut con mucha visibilidad

El primer tráiler ya despertó conversación por la combinación de tenis, romance y un elenco de alto perfil. También por el giro profesional de Beckham, quien pasa de la moda a un papel central en una producción internacional.

AlloCiné lista la película como un drama romántico con estreno previsto en Francia para el 25 de noviembre de 2026, aunque la distribución internacional puede variar según cada mercado.

Para Romeo Beckham, Forty Love puede ser mucho más que una primera película. Puede marcar el inicio de una carrera actoral o, al menos, una prueba importante para saber cómo se mueve frente a una cámara distinta a la de la moda.

El apellido Beckham ya atrae atención. Ahora la pregunta será si Romeo logra sostenerla por cuenta propia en la pantalla.