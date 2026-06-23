Durante más de dos décadas, Enjambre ha observado su entorno con mirada crítica para transformarlo en canciones. Ahora, con Daños Luz, la banda mexicana vuelve a su esencia de indie rock y rock alternativo, pero con una preocupación muy actual: la crisis de salud mental amplificada por la era digital.

Luis Humberto Navejas, vocalista y compositor del grupo, explicó a EFE que una de las inquietudes del álbum nace de la exposición constante a información, diagnósticos, imágenes y discursos que circulan en redes sociales.

“Estamos viendo una etapa en la que hay una crisis de salud mental por la exposición a tanta información: nos estamos sugestionando y autodiagnosticando”, afirmó al hablar de Vida en el espectro, una canción que cuestiona las falsas realidades virtuales.

La idea atraviesa buena parte del disco. Temas como Vivos o Vínculo también miran con preocupación cómo las redes pueden influir más en la vida cotidiana que la propia familia o los vínculos cercanos.

Un disco sobre heridas y luz

Daños Luz fue lanzado el 12 de marzo y representa el noveno álbum de estudio de Enjambre. Medios especializados han descrito el proyecto como un trabajo introspectivo, atravesado por referencias al trauma, la depresión, el paso del tiempo y la búsqueda de claridad emocional.

Para Navejas, el daño no aparece solo como una herida, sino también como parte inevitable de la transformación humana. Esa mirada le da al disco un tono melancólico, pero no derrotista.

El álbum también marca un regreso a un sonido más cercano al estilo original de la banda, después de Noches de salón, el proyecto de 2023 en el que Enjambre reinterpretó parte de su repertorio con una estética más ligada a raíces latinas y arreglos clásicos.

En Daños Luz, el grupo recupera guitarras, atmósferas alternativas y una narrativa emocional que ha sido parte de su identidad desde sus primeros años.

España abre nuevas puertas

La banda aterrizó de regreso en México después de una serie de presentaciones en España, donde ofreció cuatro conciertos. Dos de esas fechas tuvieron un momento especial: la compañía en el escenario de Viva Suecia.

Junto a la banda española, Enjambre también lanzó una nueva versión de Dolor y gloria, tema incluido en el disco Hecho en tiempos de paz, de 2025.

Para Navejas, la experiencia española dejó una señal clara. Madrid se ha convertido en una plaza cada vez más fuerte para el grupo. “Ya nos ubican”, dijo el cantante, convencido de que la banda volverá a esa ciudad.

Ese avance internacional llega en un momento clave para una agrupación nacida en Fresnillo, Zacatecas, y creada en California en 2001. Su historia siempre ha estado cruzada por la migración, la identidad mexicana y una sensibilidad muy particular dentro del rock en español.

Dos noches grandes en el Estadio GNP

El regreso a México también llega con una noticia enorme para Enjambre: su debut en solitario en el Estadio GNP Seguros, antes conocido como Foro Sol, uno de los recintos más importantes del país.

La primera fecha será el 29 de agosto de 2026. Tras agotar boletos, la banda abrió una segunda presentación para el 30 de agosto, según registros de Ticketmaster e Infobae.

“Estábamos de gira allá y nos tomó por sorpresa. En menos de una semana tomamos la decisión de abrir una segunda fecha porque se agotaron los boletos”, contó Navejas.

La banda promete que esos conciertos tendrán el repertorio más extenso y variado de su carrera. El set podría superar las 30 canciones y recorrer una discografía que ya suma nueve álbumes de estudio.

Para un grupo que ha crecido sin perder su identidad, llegar con dos fechas propias a ese escenario confirma su peso dentro del rock mexicano actual.

La música como refugio

La gira Daños Luz arrancó en la pasada edición del Vive Latino y ya ha pasado por México, Estados Unidos y España. En territorio estadounidense, Enjambre busca que sus conciertos funcionen como un espacio seguro para jóvenes latinoamericanos en medio de un clima migratorio tenso.

Navejas lo define como un lugar donde el público puede cantar y expresarse sin esconderse. No necesariamente desde una canción política, sino desde emociones compartidas: amor, miedo, nostalgia, rabia o pertenencia.

“Es un espacio seguro donde pueden venir a cantar y expresarse sin la necesidad de esconderse”, dijo.

Esa idea conecta con el corazón de Daños Luz. En tiempos de sobreexposición digital, ansiedad y ruido constante, Enjambre apuesta por la música como refugio emocional.

Después de más de veinte años, la banda sigue leyendo los síntomas de su generación. Esta vez, el diagnóstico mira hacia la pantalla, la mente y los vínculos. Y la respuesta, como siempre, llega en forma de canción.