Olivia Rodrigo anunció la primera edición de Daisy Chain Fields, un festival musical creado por ella y diseñado con un cartel integrado por artistas femeninas y bandas lideradas por mujeres.

El evento se celebrará el 29 de agosto en Great Park, en Irvine, California, y reunirá a nombres de distintas generaciones y estilos, entre ellos Chappell Roan, Stevie Nicks, Katseye, Doechii, Mitski, The Breeders, Bikini Kill, Garbage, Rachel Chinouriri y Not for Radio.

Rodrigo compartió la noticia en Instagram con un mensaje cargado de entusiasmo. “Llevo años soñando con este festival y estoy eufórica de que por fin se haga realidad”, escribió la cantante de Drivers License.

La artista explicó que el proyecto no busca ser solo una cita musical. Según su anuncio, el 100 % de las ganancias netas será destinado a organizaciones benéficas dedicadas a promover y defender los derechos de mujeres y niñas.

Un cartel con ídolos y nuevas voces

El cartel de Daisy Chain Fields combina figuras históricas, artistas consagradas y nuevas estrellas del pop, el rock y la música alternativa.

Entre las invitadas especiales figuran Stevie Nicks, Karen O y Sarah McLachlan. La presencia de McLachlan tiene un peso simbólico, ya que la cantautora canadiense fue una de las impulsoras de Lilith Fair, el festival de finales de los años noventa que marcó un precedente para eventos con programación femenina.

Pitchfork reportó que Daisy Chain Fields está inspirado en ese legado y que el evento reunirá a artistas como Chappell Roan, Bikini Kill, Doechii, Mitski, The Breeders, Garbage y Santigold, además de invitadas especiales.

Para Rodrigo, la propuesta también tiene un componente personal. La cantante describió el cartel como una mezcla de ídolos y amigas, una selección que refleja sus propias influencias musicales y su interés por crear comunidad alrededor de la música.

Música con propósito

Rodrigo ha vinculado en los últimos años su carrera con causas sociales relacionadas con mujeres y niñas. Su iniciativa Fund 4 Good, administrada a través de Entertainment Industry Foundation, apoya organizaciones comunitarias enfocadas en educación para niñas, derechos reproductivos y prevención de la violencia de género.

Daisy Chain Fields sigue esa misma línea. Teen Vogue reportó que el festival incluirá activaciones de organizaciones sin fines de lucro, recursos educativos, experiencias artísticas e instalaciones inmersivas orientadas al cambio social.

“Creo firmemente que la alegría, la comunidad y la música pueden ser motores de un cambio significativo”, escribió Rodrigo al presentar el proyecto.

Ese mensaje conecta con una tendencia creciente dentro de la industria: festivales que no solo venden conciertos, sino también una identidad, una causa y una experiencia colectiva.

Un formato poco común en la industria

Aunque las mujeres han sido centrales en la música popular, los grandes festivales han sido criticados durante años por carteles dominados por hombres, especialmente en las posiciones principales.

Por eso, Daisy Chain Fields llega con una propuesta llamativa. No se trata únicamente de incluir más artistas femeninas, sino de construir todo el evento alrededor de ellas.

Forbes señaló que el festival busca apoyar a organizaciones que promueven y defienden a mujeres y niñas, mientras que NBC Los Angeles lo presentó como una celebración pensada para “apoyar y elevar” esas causas desde el entretenimiento.

El cartel también cruza generaciones. Stevie Nicks representa una tradición de mujeres que abrieron camino en el rock. Bikini Kill remite a la energía riot grrrl. Mitski y Chappell Roan hablan a públicos jóvenes con una sensibilidad emocional y queer más contemporánea. Katseye aporta el pulso global del pop actual.

Rodrigo vive otra etapa de expansión

El anuncio llega en un momento fuerte para Rodrigo. La cantante lanzó recientemente su tercer álbum de estudio, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, que debutó en el número uno de la lista Billboard 200, según el texto compartido.

Con ese logro, Rodrigo suma su tercer debut consecutivo en la cima del conteo, una señal de su peso comercial y cultural dentro del pop actual.

Ahora, con Daisy Chain Fields, la artista amplía su papel más allá del escenario. No solo será cantante o cabeza de cartel. También aparece como creadora de un espacio que busca unir música, comunidad y activismo.

El 29 de agosto, Irvine será el punto de encuentro para ese experimento. Para Olivia Rodrigo, será la materialización de un sueño. Para la industria, puede ser una señal clara de hacia dónde podrían moverse los festivales cuando las artistas dejan de pedir espacio y empiezan a construirlo ellas mismas.