La lucha por la Bota de Oro del Mundial 2026 ya tiene ritmo de carrera histórica. Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland han empezado el torneo con una voracidad poco común, hasta el punto de volver a poner en conversación una marca que durante décadas pareció intocable: los 13 goles de Just Fontaine en una sola Copa del Mundo.

Messi lidera la clasificación con cinco tantos en dos partidos. Mbappé y Haaland lo siguen con cuatro cada uno. El arranque es tan fuerte que permite imaginar una competencia larga, feroz y con posibilidades reales de acercarse al récord del delantero francés en Suecia 1958.

El nuevo formato también ayuda a alimentar esa expectativa. El Mundial 2026 permite que una selección que llegue a semifinales dispute hasta ocho partidos, dos más que los seis que jugó Fontaine en aquella edición.

Fontaine, el récord que parecía eterno

Just Fontaine nació en 1933 en Marrakech, cuando Marruecos era protectorado francés. Debutó con 17 años en el USM Casablanca y luego hizo carrera en Francia con el Niza y el Stade Reims.

En 1958 llegó al Mundial casi por accidente, favorecido por la lesión de René Bliard. Tenía poca experiencia con Francia y venía de una operación de menisco. Incluso tuvo que usar unas botas prestadas por su compañero Stéphane Brue.

Pero en Suecia todo le salió perfecto. Marcó tres goles ante Paraguay, dos contra Yugoslavia, uno ante Escocia, dos frente a Irlanda del Norte, otro contra Brasil en semifinales y cuatro más frente a Alemania en el partido por el tercer puesto.

La FIFA recuerda que Fontaine terminó ese torneo con 13 goles, una cifra que sigue siendo el récord absoluto para una sola edición mundialista. También destaca que nadie ha logrado superarlo desde entonces.

Messi empezó como Fontaine

El inicio de Messi en este Mundial tiene una similitud llamativa con el de Fontaine. Ambos llegaron a cinco goles después de sus dos primeros partidos.

El argentino firmó un triplete ante Argelia en el debut y luego anotó dos veces contra Austria. Con esos goles, no solo pasó al frente en la carrera por la Bota de Oro, sino que elevó a 18 su récord como máximo goleador histórico de los Mundiales.

The Guardian reportó que Messi lidera la tabla de goleadores con cinco tantos, seguido por Haaland y Mbappé con cuatro, en una carrera impulsada por varias figuras de primer nivel.

A punto de cumplir 39 años, Messi ya no domina los partidos con despliegues largos de velocidad. Pero sigue apareciendo donde debe. Su eficacia, lectura y calma en el área lo mantienen como una amenaza constante.

Mbappé y Haaland no aflojan

Mbappé también llega lanzado. El delantero francés marcó dos goles ante Irak y suma cuatro en el torneo. Además, ya está entre los máximos goleadores históricos de los Mundiales y tiene una motivación extra: puede convertirse en el primer jugador en ganar dos Botas de Oro mundialistas.

Haaland, por su parte, ha llevado su poder goleador al escenario que le faltaba. Noruega venció a Irak y luego a Senegal, con el delantero como protagonista. Su doblete ante Senegal lo dejó con cuatro goles y mantuvo vivo el pulso con Messi y Mbappé.

Sports Yahoo destacó que Messi, Mbappé y Haaland brillaron en la misma jornada y elevaron la pelea por la Bota de Oro a uno de los grandes temas del torneo.

Los tres llegan además con campañas de club muy fuertes. Mbappé y Haaland venían de temporadas con cifras goleadoras altísimas, y han trasladado esa inercia a sus selecciones.

Una marca que se resiste desde 1958

Desde Fontaine, varios grandes delanteros han intentado acercarse al récord. Gerd Müller llegó a 10 goles en México 1970. Ronaldo Nazário anotó ocho en Corea-Japón 2002. Mbappé también alcanzó ocho en Catar 2022. El polaco Grzegorz Lato ganó la Bota de Oro de 1974 con siete.

Nadie pasó de ahí.

Por eso, los 13 goles de Fontaine siguen teniendo un aura casi mítica. No solo por la cantidad, sino por el contexto: seis partidos, botas prestadas, una selección francesa que no ganó el título y un delantero que nunca volvió a disputar otro Mundial.

Fontaine solía bromear con la idea de que su récord sobreviviría al paso del tiempo. En una entrevista con FIFA, imaginó a una momia despertando para preguntar si él todavía tenía la marca.

Durante décadas, la respuesta fue sí. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, la pregunta vuelve a tener tensión.

La Bota de Oro puede marcar el torneo

La carrera goleadora no es solo una estadística individual. También puede influir en el relato completo del Mundial.

Si Messi mantiene el ritmo, podría cerrar su carrera mundialista con una marca todavía más grande. Si Mbappé lo alcanza, reforzaría su candidatura como heredero dominante de la era posterior a Messi y Cristiano Ronaldo. Si Haaland rompe la barrera, llevaría a Noruega a una dimensión histórica.

Sky Sports señala que la presencia simultánea de Messi, Mbappé, Haaland y otros nombres como Harry Kane convierte esta Bota de Oro en una de las más atractivas de los últimos tiempos.

El camino todavía es largo. Lesiones, rotaciones, rivales más fuertes y eliminaciones pueden frenar cualquier proyección. Pero el arranque ya dejó una señal clara: el récord de Fontaine vuelve a sentirse menos imposible.

La momia de la vieja broma quizá todavía no deba levantarse del todo. Pero esta vez, al menos, puede empezar a moverse.