El aroma de la carne marinada sobre fuego alto es lo que hace que el satay de res funcione desde antes de llegar al plato. Las brochetas se cocinan rápido, toman color en los bordes y se sirven con una salsa de maní cremosa, salina y apenas dulce que amarra todo.

El satay es popular en varias cocinas del sudeste asiático, especialmente en Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia, con versiones que cambian según el país y la familia. Puede hacerse con pollo, cerdo, cabra o res. En esta versión, la carne se corta en tiras finas, se marina con especias, salsa de soya, ajo, jengibre y un toque de lima, y luego se cocina hasta quedar dorada por fuera y tierna por dentro.

Para que el satay de res quede bien, conviene usar un corte tierno, marinar el tiempo suficiente y no sobrecocinar las brochetas.

Ingredientes para el satay de res

700 g de carne de res, como sirloin, flank steak o lomo, cortada en tiras finas

2 cucharadas de salsa de soya

1 cucharada de aceite vegetal

1 cucharada de azúcar morena

1 cucharada de jugo de lima o limón

2 dientes de ajo rallados

1 cucharadita de jengibre rallado

1 cucharadita de cúrcuma

1 cucharadita de comino molido

1/2 cucharadita de cilantro molido

1/2 cucharadita de chile en polvo, opcional

Sal y pimienta al gusto

Palitos de brocheta remojados en agua durante 30 minutos

Para la salsa de maní

1/2 taza de mantequilla de maní cremosa

2 cucharadas de salsa de soya

1 cucharada de jugo de lima o limón

1 cucharada de azúcar morena o miel

1 cucharadita de jengibre rallado

1 diente de ajo pequeño rallado

1/2 cucharadita de chile en polvo o salsa picante, opcional

1/3 taza de agua tibia o leche de coco, según la textura deseada

Preparación

Primero, mezcla en un recipiente la salsa de soya, el aceite, el azúcar morena, el jugo de lima, el ajo, el jengibre, la cúrcuma, el comino, el cilantro molido, el chile, la sal y la pimienta.

Luego, añade las tiras de res y mezcla bien para cubrir toda la carne. Tapa y refrigera durante al menos 1 hora. Si tienes más tiempo, deja marinar de 3 a 4 horas para lograr más sabor.

Mientras tanto, prepara la salsa de maní. En un recipiente, mezcla la mantequilla de maní, la salsa de soya, el jugo de lima, el azúcar, el jengibre, el ajo y el chile. Añade agua tibia o leche de coco poco a poco hasta obtener una salsa cremosa, pero fácil de servir.

Después, ensarta la carne en los palitos de brocheta, doblando las tiras si son largas. No las aprietes demasiado para que se cocinen de manera pareja.

A continuación, calienta una parrilla, plancha o sartén a fuego medio-alto. Cocina las brochetas durante 2 a 3 minutos por lado, hasta que estén doradas y apenas cocidas en el centro.

Finalmente, sirve el satay de res caliente con la salsa de maní al lado.

Consejos útiles

Corta la carne contra la fibra para que quede más tierna.

No uses cortes demasiado duros si vas a cocinar rápido. La técnica necesita calor alto y poco tiempo.

Remoja los palitos de madera antes de usarlos para evitar que se quemen demasiado.

Si la salsa de maní se espesa al reposar, añade un poco más de agua tibia y mezcla otra vez.

No cocines de más la carne. El satay debe quedar dorado por fuera, pero no seco.

Cómo servir el satay de res

El satay de res se sirve caliente, con salsa de maní, gajos de lima y, si quieres, cilantro fresco o cebollín picado. También queda muy bien con pepino en rodajas, arroz jazmín, ensalada fresca o pan plano.

Al probarlo, la carne debe sentirse especiada, ligeramente dulce y bien dorada. La salsa de maní aporta cremosidad, acidez y profundidad, mientras la lima mantiene el plato vivo. Es una receta ideal para parrilladas, reuniones informales o una cena con mucho sabor sin complicar demasiado la cocina.