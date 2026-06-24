Supergirl vuelve lejos de la perfección tradicional

Supergirl regresa a la gran pantalla con una imagen muy distinta a la versión luminosa y casi impecable que durante años acompañó a muchas superheroínas. En esta nueva etapa del universo DC, Kara Zor-El aparece desaliñada, fiestera, caótica y profundamente marcada por el dolor.

Interpretada por Milly Alcock, conocida por House of the Dragon, la protagonista vive lejos del heroísmo clásico. Sale de fiesta, se emborracha, arrastra resacas, mantiene su nave espacial en completo desorden y parece no tener un rumbo claro. Su compañía más constante es su perro, mientras intenta sobrevivir a una crisis personal que va más allá de los golpes y las batallas.

La película, dirigida por Craig Gillespie y escrita por Ana Nogueira, presenta a Supergirl como una joven que debe embarcarse casi sin querer en una aventura junto a Ruthye, una niña alienígena que busca justicia tras el asesinato de su familia. En ese viaje, Kara no solo enfrenta enemigos externos. También debe mirar de frente su propio pesimismo, su rabia y la pregunta que la persigue: qué tipo de heroína puede ser.

Una esperanza nacida del duelo

Para Nogueira, la clave del personaje está en entender que la esperanza no siempre nace de una vida fácil. En entrevista con EFE, la guionista explicó que ser optimista cuando todo va bien es sencillo, pero hacerlo después de experimentar pérdidas profundas exige otro tipo de fortaleza.

Esa mirada separa a Kara de su primo, Clark Kent. Mientras Superman suele representar una esperanza limpia, luminosa y casi natural, Supergirl carga con una historia mucho más dura. Fue testigo de la destrucción de su mundo, de su gente y de su familia. Esa experiencia la vuelve más cínica, más irritable y menos dispuesta a encajar en el molde tradicional de heroína perfecta.

El tono se inspira en el cómic Supergirl: Woman of Tomorrow, de Tom King y Bilquis Evely, una obra que mostró a Kara desde una perspectiva más adulta, herida y emocionalmente compleja. La nueva película retoma esa base para explorar cómo alguien puede hacer el bien incluso cuando no se siente completo.

La sombra de Superman

Uno de los conflictos centrales de la historia es la comparación constante con Superman. Nogueira señaló que para Kara no solo pesa la pérdida de su pasado, sino también llegar a la Tierra y descubrir que su único familiar es una figura idealizada por todo el planeta.

Esa cercanía con Clark Kent puede generar admiración, pero también frustración. Kara no se siente a la altura de él. Su mal humor, su aparente falta de dirección y su actitud casi nihilista nacen de esa tensión entre lo que otros esperan de ella y lo que ella todavía no sabe si puede ofrecer.

La versión de Alcock se aleja también de la recordada interpretación de Helen Slater en los años ochenta, cuando Supergirl apareció con una imagen más inocente y cercana al traje clásico de Superman. Aquí, la heroína es más áspera, más vulnerable y más difícil de clasificar.

Ruthye, el espejo que Kara necesitaba

La aparición de Ruthye cambia el camino de Kara. La niña, interpretada por Eve Ridley, busca venganza y justicia tras una tragedia familiar. Sin buscarlo, se convierte en el espejo que Supergirl necesita para reconocerse.

Nogueira explicó a EFE que Kara puede verse como una heroína para esa niña de una manera que antes no había conseguido. Ese vínculo la obliga a replantearse su papel en el mundo y su capacidad para ayudar a alguien más, incluso cuando ella misma sigue rota.

La película no parece interesada en presentar una redención simple. Su apuesta es más compleja: mostrar a una mujer joven que no tiene todas las respuestas, pero que todavía puede elegir hacer el bien.

Ana Nogueira y las nuevas heroínas de DC

Nogueira también está detrás del próximo reinicio de Wonder Woman, un proyecto todavía en desarrollo. La guionista asegura que le interesan los personajes ricos, contradictorios y emocionalmente amplios, más allá de su género.

En el caso de Kara, esa riqueza está en su imperfección. No es una heroína pulida ni un símbolo sencillo. Es alguien que ha perdido demasiado, que se siente fuera de lugar y que aun así conserva una forma difícil de esperanza.

El nuevo universo DC, iniciado con Superman de James Gunn, parece apostar por personajes conocidos desde ángulos más personales. Con Supergirl, esa búsqueda toma una dirección clara: menos perfección, más heridas y una idea de heroísmo que no borra el dolor, sino que intenta sobrevivirlo.

Kara Zor-El no vuelve como una copia femenina de Superman. Vuelve como una figura propia, incómoda, caótica y humana. Y justamente ahí puede estar la fuerza de esta nueva etapa.