Mamdani mide su poder y gana terreno en Nueva York

Las primarias demócratas de Nueva York dejaron este martes una señal clara sobre el peso político de Zohran Mamdani. Los tres candidatos respaldados por el alcalde neoyorquino ganaron contiendas clave y fortalecieron al ala más progresista del partido de cara a las elecciones legislativas de noviembre.

La jornada fue leída como una prueba directa de la influencia de Mamdani dentro del Partido Demócrata, especialmente en distritos donde chocaban candidaturas de izquierda con figuras del establishment político local.

El resultado más resonante fue la derrota del congresista Adriano Espaillat, quien buscaba la reelección tras cinco mandatos en la Cámara de Representantes. La activista Darializa Ávila Chevalier se impuso en el distrito 13 de Nueva York y logró una de las sorpresas más fuertes de la noche. Ballotpedia confirmó que Ávila Chevalier derrotó a Espaillat y a otros aspirantes en la primaria demócrata.

Ávila Chevalier sacude el distrito 13

Ávila Chevalier, hija de inmigrantes dominicanos, llegó a la contienda con el respaldo de los Socialistas Democráticos de Estados Unidos y de Mamdani. Su candidatura ganó visibilidad en las últimas semanas, en parte por el apoyo del alcalde y por el debate interno sobre el rumbo del partido.

La candidata es conocida por su trabajo como organizadora comunitaria y por su participación en protestas estudiantiles en la Universidad de Columbia contra la guerra de Israel en Gaza. The Guardian la describió como una organizadora y estudiante doctoral que venció al incumbente en una contienda marcada por ataques externos y por el debate sobre política exterior.

Su triunfo deja fuera a una figura histórica para la representación dominicana y latina en Washington. Espaillat, quien había ganado cómodamente en ciclos anteriores, no logró resistir el empuje de una candidatura que convirtió el descontento progresista en votos.

La derrota también tiene un peso simbólico para el liderazgo demócrata tradicional en Nueva York, que vio caer a uno de sus nombres más conocidos.

Valdez gana el pulso por el distrito 7

El segundo triunfo del bloque respaldado por Mamdani llegó en el distrito 7, donde Claire Valdez venció al presidente del distrito de Brooklyn, Antonio Reynoso, en la carrera para suceder a Nydia Velázquez.

Velázquez, una de las figuras latinas más veteranas del Congreso, no buscó la reelección tras más de tres décadas en la Cámara de Representantes. Su salida abrió una contienda observada de cerca por grupos progresistas, sindicatos y dirigentes locales.

Ballotpedia registra que Valdez derrotó a Reynoso, Julie Won y Vichal Kumar en la primaria demócrata del distrito 7, que abarca partes de Brooklyn y Queens.

La victoria de Valdez refuerza la capacidad de organización del DSA en Nueva York y muestra que el apoyo de Mamdani puede movilizar votantes más allá de su propia base municipal.

Lander derrota a Goldman en una primaria marcada por Israel

Brad Lander también ganó una contienda de alto perfil al derrotar al congresista Dan Goldman en el distrito 10. CBS News proyectó la victoria de Lander sobre Goldman, quien aspiraba a un tercer mandato en una zona sólidamente demócrata que incluye partes de Manhattan y Brooklyn.

La carrera estuvo atravesada por el debate sobre Israel, Gaza y la influencia de AIPAC, uno de los grupos proisraelíes más influyentes en la política estadounidense. Mamdani había respaldado a Lander en una campaña que vinculó la contienda con las divisiones internas del Partido Demócrata sobre política exterior.

Lander, excontralor de Nueva York, se distanció de Goldman durante la campaña y criticó con dureza la postura del partido frente al Gobierno de Benjamín Netanyahu. Tras su victoria, afirmó que los demócratas deben reconocer el fracaso de la estrategia de Joe Biden de acercamiento a Netanyahu.

Su triunfo fue celebrado por sectores progresistas, aunque no estuvo exento de tensiones. Lander había abandonado el DSA por desacuerdos con la postura de la organización tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, una decisión que todavía generaba reservas en parte del ala más izquierdista.

El progresismo gana espacio antes de noviembre

Los resultados apuntan a un giro más fuerte hacia la izquierda en varias primarias demócratas de Nueva York. The Guardian reportó que las victorias de Lander, Valdez y Ávila Chevalier reflejan el creciente poder de Mamdani y sus aliados dentro del partido.

Ese avance no se limitó a los tres candidatos impulsados por el alcalde. Otros aspirantes respaldados por el Working Families Party también consolidaron posiciones para noviembre, entre ellos Alexandria Ocasio-Cortez, Josh Riley y varias candidaturas de perfil progresista.

En el distrito 12, Micah Lasher ganó la primaria para suceder a Jerry Nadler, imponiéndose a varios aspirantes de alto perfil. En el distrito 17, los demócratas eligieron a la veterana del Ejército Cait Conley para competir contra el republicano Mike Lawler, en una de las contiendas más observadas por el control de la Cámara.

Nueva York se vuelve laboratorio demócrata

Las primarias dejaron una lectura nacional. Nueva York sigue siendo mayoritariamente favorable para los demócratas en varios distritos, pero el partido busca también arrebatar escaños republicanos para recuperar el control de la Cámara de Representantes y limitar la agenda legislativa de Donald Trump.

Al mismo tiempo, las victorias progresistas muestran una disputa interna más profunda. El debate ya no se centra solo en ganar contra los republicanos, sino en qué tipo de Partido Demócrata llegará a noviembre.

Mamdani sale de estas primarias fortalecido. Sus respaldos no fueron gestos simbólicos. Se tradujeron en victorias concretas, algunas contra figuras establecidas y con años de poder político.

Para el establishment demócrata de Nueva York, la noche fue una advertencia. Para el ala progresista, fue una confirmación de que su maquinaria electoral puede competir y ganar. Las elecciones de noviembre dirán si esa energía alcanza también para ampliar el poder demócrata en Washington.