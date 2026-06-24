El WTI extiende su caída tras la pausa a sanciones iraníes

El petróleo intermedio de Texas abrió este miércoles con una fuerte caída del 3,14 %, hasta los 70,91 dólares por barril, en una jornada marcada por el alivio de las tensiones sobre la oferta iraní y por la presión política de Donald Trump contra las grandes compañías petroleras.

A las 09:00 hora local, 13:00 GMT, los contratos de futuros del WTI para agosto restaban 2,30 dólares respecto al cierre anterior. La caída continuó la tendencia bajista de los últimos días, después de que Estados Unidos suspendiera temporalmente sanciones vigentes sobre las ventas de petróleo de Irán.

La medida redujo parte del temor del mercado a una oferta más limitada, especialmente después de semanas de tensión geopolítica. MarketWatch reportó que el WTI ha perdido casi toda la prima de riesgo acumulada por el conflicto con Irán.

Trump acusa a petroleras de no bajar precios

Mientras el crudo retrocedía, Trump cargó contra las compañías petroleras por no reducir los precios de la gasolina con la misma velocidad.

En un mensaje publicado de madrugada en Truth Social, el presidente afirmó que las grandes petroleras no están bajando sus precios en los surtidores en proporción a la caída del crudo. También aseguró que los consumidores están siendo explotados y dijo que instruyó al Departamento de Justicia para investigar la situación “de inmediato”.

Axios reportó que Trump pidió al Departamento de Justicia revisar si las compañías están incurriendo en prácticas abusivas en los precios de la gasolina, aunque investigaciones similares en gobiernos anteriores rara vez han encontrado conductas anticompetitivas generalizadas.

La presión llega en un momento sensible para la Casa Blanca. Los precios de la energía tienen impacto directo en los consumidores y suelen convertirse en un asunto político de alto costo cuando las familias sienten que el alivio no llega al bolsillo.

La gasolina suele bajar más lento

Aunque Trump exige una reducción más rápida, el precio de la gasolina no siempre se mueve al mismo ritmo que el petróleo. En general, los precios en los surtidores pueden tardar en reflejar las caídas del crudo por factores como inventarios comprados a precios más altos, costos de refinación, distribución, impuestos y márgenes locales.

Esa diferencia, sin embargo, no reduce la presión pública. Cuando el crudo baja de forma marcada, los consumidores esperan ver un efecto visible en las estaciones de servicio.

The Wall Street Journal señaló que los precios del petróleo extendieron sus pérdidas mientras más barcos cruzaban el estrecho de Ormuz, una señal de menor temor inmediato sobre interrupciones en el suministro.

Irán vuelve al centro del mercado energético

La suspensión temporal de sanciones a las ventas de petróleo iraní también movió las expectativas de los operadores. Según reportes internacionales, Washington tomó la medida después de que el vicepresidente J.D. Vance dijera que Irán permitiría el regreso de inspectores nucleares de Naciones Unidas.

El alivio no significa que el mercado esté libre de riesgos. Cualquier cambio en las negociaciones, en la seguridad del estrecho de Ormuz o en la producción regional puede volver a presionar los precios al alza.

Por ahora, los inversionistas reaccionan a la posibilidad de más oferta y menor tensión inmediata. Eso explica parte del retroceso del WTI y del crudo Brent en los mercados internacionales.

Una caída con impacto político

La baja del petróleo puede ayudar a moderar expectativas inflacionarias, pero también abre una batalla política sobre quién se beneficia primero: las compañías, los distribuidores o los consumidores.

Trump intenta colocar el foco en las petroleras y convertir la caída del crudo en una exigencia pública de reducción de precios. Para el sector energético, el mensaje añade presión regulatoria y reputacional en un momento de volatilidad.

El mercado, mientras tanto, seguirá atento a dos frentes. El primero es la evolución de las conversaciones con Irán y el efecto real de la suspensión de sanciones. El segundo es la respuesta del Departamento de Justicia, si decide avanzar con una investigación formal sobre precios de gasolina.

Por ahora, el dato central es claro: el petróleo baja, la Casa Blanca exige alivio en los surtidores y los consumidores esperan que la caída del crudo se traduzca pronto en precios más bajos.