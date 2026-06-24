Star Fox vuelve con una misión renovada

Más de tres décadas después de marcar un antes y un después en los combates espaciales de Nintendo, Star Fox vuelve con una nueva versión para Nintendo Switch 2 que busca recuperar el encanto de la saga y actualizarlo para una generación acostumbrada a experiencias más rápidas, visuales y cinematográficas.

El juego, disponible desde el 25 de junio, devuelve al centro de la acción a Fox McCloud, el carismático líder del equipo Star Fox. Nintendo presenta esta entrega como una reinterpretación cinematográfica de Star Fox 64, con gráficos renovados, música orquestal, escenas más elaboradas y una puesta en escena pensada para lucir las capacidades de la nueva consola.

Aunque Star Fox nunca ha sido la franquicia más prolífica de Nintendo, sí ocupa un lugar especial en la historia de los videojuegos. La saga comenzó en 1993 en Super Nintendo, cuando el primer título sorprendió por el uso del chip Super FX, que permitió mostrar gráficos poligonales en 3D en una consola de 16 bits.

Desde entonces, Fox McCloud, Falco, Peppy y Slippy se convirtieron en personajes reconocibles para varias generaciones de jugadores, incluso con una cantidad limitada de entregas principales.

Una aventura espacial con mirada moderna

La nueva entrega conserva la base clásica del género rail shooter, en el que la nave avanza por escenarios mientras el jugador esquiva obstáculos, dispara a enemigos y recoge mejoras. Sin embargo, Nintendo amplía la fórmula con secciones más abiertas, nuevos modos de juego y mayor libertad en momentos concretos de la campaña.

La historia mantiene el espíritu tradicional de la saga: un grupo de mercenarios espaciales debe salvar el sistema Lylat de una amenaza que pone en riesgo la paz galáctica. No es una trama compleja, pero funciona como motor para lo que realmente importa: acción, velocidad, reflejos y batallas espectaculares.

The Verge destacó que esta nueva versión se apoya en una presentación mucho más ambiciosa, con combates espaciales detallados, escenas narrativas más expresivas y una sensación visual cercana a una película de ciencia ficción interactiva.

Controles nuevos y más formas de jugar

Uno de los cambios más llamativos llega con las funciones de los mandos de Switch 2. El juego permite apuntar con mayor precisión mediante el llamado “modo ratón”, una opción que busca hacer más directa la relación entre movimiento y disparo.

Al inicio, esa sensibilidad puede sentirse caótica. La nave responde rápido y exige adaptación. Sin embargo, esa curva de aprendizaje también refuerza la sensación de velocidad que siempre ha definido a Star Fox.

El regreso del Arwing no llega solo. También vuelven vehículos como el tanque Landmaster y el submarino Blue-Marine, que permiten variar el ritmo de la campaña y romper la repetición de las fases espaciales.

A eso se suma un modo cooperativo en el que un jugador puede pilotar y otro encargarse de los disparos. Nintendo también confirma juego en línea para hasta ocho jugadores, una adición importante para una saga que históricamente ha tenido fuerte identidad arcade.

Un regreso pensado para antiguos y nuevos jugadores

El reto de Nintendo era claro: modernizar una franquicia querida sin borrar lo que la hizo reconocible. Esta versión apuesta por un equilibrio entre nostalgia y actualización. Mantiene la estructura directa, los personajes carismáticos y la intensidad de los combates, pero añade más espectáculo visual y opciones de juego.

También llega en un momento oportuno. La aparición reciente de Fox McCloud en el universo cinematográfico de Nintendo volvió a poner al personaje en conversación y preparó el terreno para su regreso a las consolas.

Para los jugadores veteranos, Star Fox funciona como una recuperación de una saga que llevaba años esperando una nueva oportunidad fuerte. Para los más jóvenes, puede ser una entrada directa a un tipo de juego menos común hoy, más enfocado en reflejos, rutas alternativas y partidas rejugables.

Nintendo recupera una saga con historia

Star Fox no necesita competir por tamaño con los grandes mundos abiertos actuales. Su fuerza está en otra parte: partidas intensas, escenarios memorables, dificultad ajustable y una identidad visual que mezcla aventura espacial con personajes de enorme personalidad.

El regreso en Switch 2 parece entender esa herencia. No intenta convertir la saga en algo irreconocible. La pule, la acelera y la presenta con una energía más moderna.

Fox McCloud vuelve a despegar en una consola nueva y con una misión clara: demostrar que una franquicia clásica todavía puede sentirse fresca cuando se actualiza con respeto, ambición visual y la dosis correcta de nostalgia.