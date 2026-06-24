Una iniciativa regional busca fortalecer la confianza en la prensa

Una nueva iniciativa presentada en el marco de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos busca reforzar la excelencia periodística y recuperar la confianza pública en los medios de comunicación de las Américas.

El proyecto, denominado Iniciativa Rickey Singh para la Excelencia Periodística en las Américas, rinde homenaje al reconocido periodista guyanés y caribeño Rickey Singh, fallecido en 2025, cuya trayectoria estuvo vinculada durante décadas a la defensa de la libertad de prensa, la integración regional y el ejercicio crítico del periodismo.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Proyecto de Apoyo a los Medios de Comunicación Independientes y la Lucha contra la Desinformación, financiado por la Unión Europea.

Según los organizadores, el objetivo es promover un diálogo hemisférico entre periodistas, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil para responder a desafíos cada vez más urgentes para las democracias de la región.

Principios voluntarios para el oficio

Como parte del lanzamiento, se presentó para discusión un conjunto de Principios Interamericanos de Excelencia Periodística. El documento fue concebido como un marco voluntario y no regulatorio, orientado a acompañar el ejercicio profesional en ecosistemas mediáticos muy distintos.

La propuesta busca fortalecer valores como credibilidad, diversidad, transparencia y responsabilidad social. También apunta a impulsar mecanismos de autorregulación, en un momento en que la prensa independiente enfrenta presiones políticas, económicas y tecnológicas.

En el diálogo participaron treinta periodistas, representantes de medios y organizaciones de la sociedad civil de varios países, entre ellos Ecuador, Venezuela y Panamá.

La discusión se produjo durante la Asamblea General de la OEA en Panamá, una cita regional enfocada este año en la defensa de la democracia, la seguridad hemisférica y la estabilidad de los Estados miembros.

Periodismo y democracia

El relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, destacó durante la presentación la necesidad de consolidar un espacio permanente de intercambio entre periodistas del hemisferio. Para Vaca, esa conversación es una condición importante para fortalecer las democracias en las Américas.

La embajadora de la Unión Europea en Panamá, Izabela Matusz, también defendió el valor de la iniciativa. “Más allá de los cambios tecnológicos, el periodismo solo podrá mantenerse fuerte si conserva sus principios fundamentales”, afirmó.

Matusz señaló que los principios compartidos en la sesión pueden servir como base para apoyar un periodismo más sólido, independiente y de mayor calidad. También advirtió que esta tarea es más necesaria que nunca ante las amenazas que enfrenta la democracia en distintas partes del mundo.

El legado de Rickey Singh

La figura de Rickey Singh ocupa un lugar central en el proyecto. La excomisionada y expresidenta de la CIDH, Roberta Clarke, recordó su trayectoria de más de seis décadas como periodista comprometido con la verdad, los derechos humanos y la libertad de prensa.

Singh fue una voz influyente del Caribe y un referente para varias generaciones de periodistas. CARICOM lo describió tras su muerte como un “periodista por excelencia” y destacó su dedicación al oficio, su análisis agudo y su defensa de la verdad durante más de cinco décadas.

Su nombre vincula la iniciativa con una tradición regional de periodismo público, crítico y consciente de los desafíos de las sociedades caribeñas y latinoamericanas.

Una respuesta frente a la desinformación

El lanzamiento llega en un contexto en el que los medios enfrentan una crisis de confianza, ataques contra periodistas, presión política y desinformación amplificada por plataformas digitales.

Los impulsores de la iniciativa plantean que la respuesta no debe ser la regulación estatal del contenido periodístico, sino el fortalecimiento de estándares profesionales, transparencia editorial y espacios de conversación entre quienes ejercen el oficio.

Esa distinción es importante. La defensa de la libertad de expresión depende también de medios capaces de revisar sus prácticas, corregir errores y explicar mejor sus procesos al público.

En una región donde muchos periodistas trabajan bajo amenazas, precariedad o campañas de desprestigio, la excelencia periodística no es solo una aspiración profesional. También es una herramienta democrática.

La Iniciativa Rickey Singh propone abrir ese debate de manera regional. Su desafío será transformar los principios discutidos en Panamá en prácticas concretas que ayuden a medios y periodistas a fortalecer credibilidad sin sacrificar independencia.