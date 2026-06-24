Bosnia vence a Catar y mantiene vivas sus opciones en el Mundial

Bosnia cumple ante Catar y sigue con vida

Bosnia y Herzegovina hizo su parte en el cierre del grupo B del Mundial 2026. La selección europea derrotó este miércoles 3-1 a Catar en Seattle y llegó a cuatro puntos, una cifra que le permite mantener opciones de avanzar a los dieciseisavos de final.

El equipo bosnio llegó obligado a ganar después de empatar con Canadá y caer ante Suiza. La presión era alta, pero respondió con un primer tiempo intenso y efectivo. Bosnia tomó ventaja con un gol de Kerim Alajbegovic y amplió la diferencia gracias a un autogol qatarí antes del descanso.

Catar, que también necesitaba un resultado positivo para sostener alguna esperanza, descontó al minuto 42 por medio de su capitán Hassan Al-Haidos. Sin embargo, el impulso no le alcanzó para cambiar el partido.

En el segundo tiempo, Bosnia manejó mejor los momentos de tensión y sentenció el encuentro con un tanto de Ermin Mahmic en el minuto 80.

Un primer tiempo de golpes rápidos

Bosnia salió con más determinación. El equipo presionó alto, atacó con velocidad y encontró espacios ante una Catar que volvió a mostrar problemas defensivos.

El 1-0 llegó con Alajbegovic, quien abrió el marcador y dio tranquilidad a una selección que necesitaba imponerse desde temprano. Pocos minutos después, una acción desafortunada de la defensa qatarí terminó en gol en propia puerta y dejó el 2-0.

Catar reaccionó antes del descanso. Al-Haidos, uno de sus referentes históricos, apareció en el minuto 42 para recortar distancias y devolver algo de incertidumbre al partido.

Ese gol hizo pensar en una posible reacción, pero Bosnia no perdió el control. Tras el descanso, el equipo europeo se sostuvo con orden y evitó caer en la ansiedad.

Mahmic cierra la victoria

El gol definitivo llegó en el minuto 80. Mahmic aprovechó una acción dentro del área y marcó el 3-1 que terminó de inclinar el partido.

La victoria no garantiza automáticamente el pase de Bosnia, pero sí la deja en una posición mucho más competitiva. Con cuatro puntos, la selección europea puede aspirar a avanzar dependiendo de los resultados del grupo y de la clasificación de los mejores terceros.

Para Catar, la derrota significa el final del camino. Después del empate ante Suiza y la goleada sufrida frente a Canadá, el equipo necesitaba vencer para sostener sus opciones. No lo logró y se despide del torneo con solo un punto.

Bosnia espera otros resultados

El grupo B quedó liderado por Suiza, que venció a Canadá y aseguró el primer lugar. Canadá terminó con cuatro puntos, igual que Bosnia, pero con mejor diferencia de goles.

Ese detalle deja a Bosnia pendiente de la tabla general de terceros. Su triunfo ante Catar era indispensable, aunque no suficiente por sí solo para cerrar la clasificación.

Más allá de la incertidumbre, el equipo dirigido por Sergej Barbarez mostró carácter en una jornada decisiva. Necesitaba goles, necesitaba ganar y necesitaba evitar un cierre frustrante. Cumplió con lo que estaba en sus manos.

Ahora, Bosnia deberá esperar. Pero al menos lo hará con una victoria que mantiene viva su campaña mundialista y con la sensación de haber respondido cuando el margen ya era mínimo.