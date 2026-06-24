Suiza cierra primera y Canadá avanza como segunda

Suiza confirmó su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 como líder del grupo B, tras vencer 2-1 a Canadá en Vancouver y cerrar la primera fase con siete puntos.

La selección europea llegó al último partido con la oportunidad de arrebatarle el primer lugar al conjunto anfitrión y lo consiguió con autoridad en el segundo tiempo. Rubén Vargas abrió el marcador apenas iniciado el complemento y Johan Manzambi amplió la ventaja al minuto 57. Canadá descontó por medio de Promise David, pero no encontró el empate que le habría permitido conservar el liderato.

Con ese resultado, Suiza terminó al frente del grupo. Canadá, pese a la derrota, avanzó como segunda con cuatro puntos gracias a su mejor diferencia de goles sobre Bosnia y Herzegovina.

Bosnia cumple, pero debe esperar

Bosnia también hizo su parte en la última jornada. El conjunto balcánico derrotó 3-1 a Catar en Seattle, con goles de Kerim Alajbegovic, Ermin Mahmic y un autogol qatarí. Hassan Al-Haidos descontó para Catar antes del descanso.

La victoria dejó a Bosnia con cuatro puntos, los mismos que Canadá. Sin embargo, la diferencia general de goles favoreció a la selección norteamericana, por lo que Bosnia terminó tercera del grupo B.

Ahora su clasificación queda pendiente del cómputo final de los mejores terceros de todos los grupos. Sus cuatro puntos y una diferencia de goles de -1 le mantienen con opciones, aunque todavía depende del desarrollo del resto de la tercera jornada.

Para Catar, dirigido por Julen Lopetegui, el torneo terminó con una nueva derrota. El equipo cerró último del grupo y quedó matemáticamente eliminado.

Los cruces que vienen

Como primera del grupo B, Suiza jugará los dieciseisavos de final el jueves 2 de julio en Vancouver contra una selección que avance como tercera de los grupos E, F, G, I o J, según el calendario oficial de FIFA.

Canadá, por su parte, disputará su partido de dieciseisavos el domingo 28 de junio en Los Ángeles ante el segundo del grupo A. Ese rival saldrá entre Corea del Sur, República Checa o Sudáfrica, dependiendo de los resultados finales de ese sector.

El cierre del grupo B dejó una tabla clara en los dos primeros puestos, pero todavía con una incógnita importante. Suiza se va a la siguiente ronda con impulso y Canadá sigue vivo como anfitrión. Bosnia, en cambio, deberá mirar otros grupos antes de saber si su triunfo ante Catar fue suficiente para prolongar su Mundial.