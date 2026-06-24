Vinícius firma doblete y Brasil encamina el liderato ante Escocia

Brasil dio un golpe de autoridad antes del descanso ante Escocia y dejó encaminado el liderato del grupo C del Mundial 2026, gracias a un doblete de Vinícius en una primera mitad que castigó con dureza los errores defensivos del conjunto escocés.

El delantero brasileño abrió el marcador apenas a los 7 minutos, después de aprovechar una falla en la salida de Escocia. El golpe tempranero cambió el tono del partido y obligó al equipo europeo a jugar con más urgencia, mientras Brasil encontró espacios para correr y atacar con mayor comodidad.

Cuando parecía que Escocia podía llegar al descanso con una desventaja mínima, Vinícius volvió a aparecer en el tercer minuto añadido del primer tiempo para firmar el 0-2. Su segundo gol dejó a Brasil en control del marcador y, con ese resultado parcial, como líder del grupo.

Brasil aprovecha sus momentos

La selección brasileña no necesitó una posesión abrumadora para marcar diferencias. Le bastó con ser directa, precisa y letal en los metros finales. Vinícius fue el rostro de esa eficacia, con dos definiciones que pusieron a Brasil en posición de mando.

El primer tanto llegó tras una acción en la que la presión brasileña forzó el error escocés. El segundo confirmó el peso individual del atacante, que apareció en un momento clave para ampliar la ventaja justo antes del descanso.

Escocia tuvo algunos intentos para responder, pero no logró transformar sus llegadas en peligro suficiente. Con el marcador en contra, el equipo quedó obligado a arriesgar en la segunda mitad para sostener sus opciones de clasificación.

El grupo C se mueve con el resultado parcial

El partido tiene impacto directo en la tabla del grupo C. Brasil llegó a la última fecha con la posibilidad de asegurar el primer puesto, mientras Escocia necesitaba un resultado positivo para pelear por la clasificación directa a los dieciseisavos.

Con el 0-2 parcial, Brasil se está clasificando como primero del grupo. Escocia, en cambio, queda pendiente de una reacción o de otros resultados para saber si puede seguir con vida en el torneo.

La situación del grupo también depende del otro partido de la jornada entre Marruecos y Haití. Antes del cierre, Brasil, Marruecos y Escocia todavía tenían escenarios abiertos para avanzar, mientras Haití ya estaba eliminado.

Por ahora, el primer tiempo dejó una conclusión clara: Brasil encontró en Vinícius a su figura decisiva y Escocia tendrá que jugar una segunda parte casi perfecta si quiere cambiar una historia que, al descanso, favorece claramente a la selección sudamericana.