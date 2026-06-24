Fuerte terremoto de magnitud 7,1 sacude a Venezuela

Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 sacudió Venezuela y se sintió en gran parte del país, incluida Caracas, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos, conocido como USGS.

El epicentro fue ubicado 28 kilómetros al noroeste de Montalbán, en el estado Carabobo, en la región central venezolana. De acuerdo con el reporte del USGS, el sismo ocurrió a una profundidad de 13,2 kilómetros, lo que lo clasifica como un evento superficial. Ese tipo de terremoto suele sentirse con mayor intensidad cerca de la zona epicentral.

El movimiento fue registrado a las 22:04:32 UTC, según los datos oficiales del organismo estadounidense. La información inicial señaló que el temblor también fue percibido en la capital venezolana, donde edificios y viviendas se movieron y algunas personas salieron a la calle como medida de precaución.

Un sismo superficial y de alta magnitud

La magnitud 7,1 convierte este evento en uno de los terremotos más fuertes registrados recientemente en Venezuela. Además, su poca profundidad aumenta la posibilidad de que el movimiento se perciba con fuerza en zonas pobladas.

Hasta los primeros reportes, no se habían confirmado daños mayores ni víctimas, según la agencia AP. Sin embargo, las autoridades suelen mantener evaluaciones durante las horas posteriores a un evento de esta magnitud, especialmente por posibles daños estructurales, réplicas o afectaciones en servicios públicos.

El temblor tuvo lugar en una zona del centro del país, a una distancia considerable de Caracas, pero con suficiente energía para sentirse en la capital y otras regiones.

El antecedente de 2018

El último sismo comparable en Venezuela ocurrió en agosto de 2018, cuando un terremoto de magnitud 7,3 se registró cerca de Carúpano, en el estado Sucre. Aquel movimiento se sintió en varios países de la región, incluyendo Brasil, Guyana y varias islas del Caribe.

Ese antecedente sigue siendo uno de los eventos sísmicos más recordados por los venezolanos en años recientes. Aunque Venezuela no tiene la misma frecuencia sísmica que otros países ubicados sobre grandes zonas de subducción, sí está expuesta a fallas activas capaces de generar movimientos fuertes.

Llamado a la precaución

Tras un terremoto de esta magnitud, los especialistas recomiendan mantenerse atentos a la información oficial y evitar difundir reportes no verificados. También es importante revisar grietas, fugas de gas, cables caídos o daños visibles antes de regresar a estructuras afectadas.

Las réplicas pueden ocurrir después de un sismo fuerte, por lo que las autoridades suelen pedir calma y vigilancia, especialmente en edificios altos, zonas vulnerables y comunidades cercanas al epicentro.

Por ahora, el dato central confirmado por el USGS es la magnitud 7,1 del terremoto, su ubicación cerca de Montalbán y su profundidad superficial. La evaluación de daños y posibles afectaciones continuará conforme avancen los reportes oficiales.