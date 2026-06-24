Marruecos vence a Haití en un partidazo y avanza a dieciseisavos

Marruecos remonta y sella su pase

Marruecos sufrió, reaccionó y terminó celebrando en Atlanta. La selección africana derrotó 4-2 a Haití en un cierre vibrante del grupo C del Mundial 2026 y aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final, después de un partido que tuvo emoción, goles y una resistencia haitiana que obligó al favorito a exigirse hasta el final.

Haití, ya sin opciones de avanzar, jugó con orgullo y golpeó primero. A los 10 minutos, Lenny Joseph abrió el marcador y firmó un momento histórico para su selección: el primer gol haitiano en esta edición del Mundial. El tanto encendió el partido y dejó claro que el equipo caribeño no había llegado a Atlanta solo para despedirse.

Haití sorprende dos veces

Marruecos tardó en acomodarse, pero encontró el empate al minuto 39. Achraf Hakimi aprovechó un rebote y empujó la pelota para el 1-1, dando aire a una selección que necesitaba ganar para no depender de otros resultados en la lucha por la clasificación.

Sin embargo, Haití volvió a responder. Al minuto 43, Wilson Isidor soltó un potente disparo desde larga distancia que se metió en el ángulo y devolvió la ventaja al equipo caribeño. El gol fue uno de los momentos más espectaculares del encuentro y reflejó el carácter de una selección que, pese a estar eliminada, compitió sin complejos.

La reacción marroquí llegó justo antes del descanso. En el 45+1, Ismael Saibari apareció para marcar el 2-2 y evitar que Marruecos se fuera al vestuario por debajo en el marcador.

El segundo tiempo cambia la historia

Tras el descanso, Marruecos tomó el control con más paciencia y mayor precisión en ataque. Haití resistió durante buena parte del complemento, apoyado en varias intervenciones de su portero Johny Placide, pero el desgaste empezó a notarse.

El gol que cambió definitivamente el partido llegó al minuto 78. Soufiane Rahimi marcó el 3-2 y puso por primera vez arriba a Marruecos, desatando el alivio de un equipo que había estado dos veces contra las cuerdas.

Haití intentó reaccionar y volvió a empujar en los minutos finales, pero Marruecos cerró el encuentro al 89 con un tanto de Gessime Yassine, que firmó el 4-2 y acabó con cualquier esperanza de remontada.

Clasificación con carácter

La victoria dejó a Marruecos dentro de los dieciseisavos y confirmó su capacidad para sobrevivir a un partido incómodo. No fue una noche sencilla. Haití lo obligó a remar contra el marcador, a defender con tensión y a demostrar que también puede ganar cuando el plan inicial se rompe.

Para Haití, la eliminación llega sin puntos, pero no sin orgullo. Su actuación ante Marruecos dejó goles, valentía y una imagen competitiva en el cierre de su participación mundialista.

Marruecos, en cambio, mira ahora a la siguiente ronda con confianza renovada. El equipo tuvo que sufrir para avanzar, pero esa clase de victoria también construye carácter. En una noche de altibajos en Atlanta, encontró respuesta, pegada y clasificación.