Brasil cierra como líder y Marruecos escolta

Brasil confirmó su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 como líder del grupo C, tras golear 3-0 a Escocia en la última jornada de la primera fase.

La selección dirigida por Carlo Ancelotti terminó con siete puntos, los mismos que Marruecos, pero se quedó con el primer puesto por mejor diferencia de goles. La Canarinha llegó a la fecha decisiva con la obligación de sostener su ventaja y respondió con una actuación sólida, marcada por el peso ofensivo de Vinícius.

El delantero brasileño abrió el camino con un doblete en el primer tiempo. Luego, Brasil completó la goleada y dejó sin reacción a una Escocia que necesitaba un resultado positivo para asegurar su pase directo.

Marruecos también cumple

Marruecos, por su parte, selló su clasificación como segundo del grupo después de superar 4-2 a Haití en Atlanta. El equipo africano tuvo que trabajar más de lo esperado ante una selección haitiana ya eliminada, pero terminó imponiendo su calidad en el segundo tiempo.

Haití llegó al último partido sin opciones matemáticas, después de perder 0-1 ante Escocia y 3-0 frente a Brasil. Aun así, compitió con intensidad y complicó a Marruecos durante buena parte del encuentro.

La victoria dejó a Marruecos con siete puntos y confirmó su avance a la siguiente ronda. Sin embargo, la diferencia de goles favoreció a Brasil, que se quedó con el liderato del grupo.

Escocia queda en suspenso

Escocia cerró tercera con tres puntos y una diferencia de goles de -3. Esa posición no la elimina automáticamente, pero la deja pendiente del cómputo final de los mejores terceros de todos los grupos.

El formato del Mundial 2026 permite que los ocho mejores terceros avancen a dieciseisavos, además de los dos primeros de cada grupo. Por eso, la selección escocesa deberá esperar el desarrollo del resto de la tercera jornada para saber si sus tres puntos son suficientes.

El golpe ante Brasil fue duro. Escocia había iniciado el torneo con una victoria ante Haití, pero luego perdió contra Marruecos y Brasil, dos rivales directos en la pelea por los puestos de clasificación.

Los cruces de dieciseisavos

Como primero del grupo C, Brasil jugará los dieciseisavos de final el lunes 29 de junio en Houston frente al segundo del grupo F.

Marruecos, como segundo del grupo, disputará su cruce el mismo día ante el primero del grupo F en Monterrey, México.

El cierre del grupo C dejó una jerarquía clara. Brasil y Marruecos cumplieron con las expectativas y avanzaron con siete puntos. Escocia, en cambio, queda en una espera incómoda, con la clasificación todavía posible pero fuera de sus manos.

Para Brasil, el triunfo ante Escocia refuerza su candidatura y le permite llegar a la fase eliminatoria con impulso. Para Marruecos, la victoria ante Haití confirma la continuidad de un proyecto competitivo que vuelve a meterse entre los equipos que todavía sueñan en el Mundial.