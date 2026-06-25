Los beneficios del café han sido estudiados durante años, pero también sus posibles efectos negativos cuando se consume en exceso o en horarios poco adecuados. Para muchas personas, una taza de café en la mañana ayuda a sentirse más alerta, mejorar la concentración y empezar el día con más energía. Sin embargo, la misma cafeína que despierta también puede afectar el sueño o aumentar la ansiedad en personas sensibles.

El café contiene cafeína, un estimulante que actúa sobre el sistema nervioso central. Su efecto principal es reducir temporalmente la sensación de cansancio. Por eso puede ser útil antes de una jornada de trabajo, estudio o actividad mental intensa. Además, el café aporta compuestos antioxidantes que forman parte de su interés dentro de la investigación nutricional.

Los beneficios del café, sin embargo, dependen mucho de la cantidad, el horario y la tolerancia individual. No todas las personas metabolizan la cafeína de la misma manera. Algunas pueden tomar café por la tarde sin problemas, mientras que otras sienten palpitaciones, nerviosismo o insomnio con una sola taza después del mediodía.

El sueño es uno de los puntos más importantes. Tomar café tarde puede dificultar conciliar el sueño o hacer que el descanso sea más ligero. Aunque alguien logre dormir, la calidad del sueño puede verse afectada si la cafeína sigue activa en el organismo. Por eso, quienes tienen insomnio o se despiertan cansados deberían revisar a qué hora toman su última taza.

La ansiedad también puede empeorar con el exceso de cafeína. En algunas personas, el café puede aumentar la sensación de inquietud, acelerar el corazón, provocar sudoración, temblores o sensación de alerta exagerada. Estos síntomas pueden confundirse con ansiedad o intensificarla cuando ya existe.

Eso no significa que todo el mundo deba eliminar el café. Para adultos sanos, un consumo moderado suele ser bien tolerado. El problema aparece cuando se usa para compensar falta de sueño, cuando se combina con bebidas energéticas o cuando se toma en grandes cantidades durante todo el día.

Para aprovechar mejor los beneficios del café, conviene tomarlo con moderación, preferiblemente en la mañana, evitar cargarlo con mucha azúcar o cremas altas en grasa y observar cómo responde el cuerpo. Las embarazadas, personas con arritmias, presión alta no controlada, ansiedad intensa o problemas de sueño deben consultar con un profesional de salud sobre su consumo.

El café puede formar parte de una rutina saludable, pero no debe sustituir el descanso. Si una persona necesita cada vez más cafeína para funcionar, el cuerpo está dando una señal clara: no pide otra taza, pide recuperación.