Cuando el calor aprieta, pocas recetas responden mejor que un gazpacho andaluz bien frío. Su fuerza está en la madurez del tomate, en el punto justo del vinagre y en un aceite de oliva que le da cuerpo sin volverlo pesado. No es un jugo de verduras. Tampoco es una salsa. Es una sopa fría con equilibrio, textura y carácter propio.

El gazpacho andaluz nació como una preparación sencilla y práctica, muy ligada al sur de España. Con el tiempo, se convirtió en uno de los platos más reconocibles de la cocina española. La versión clásica combina tomate, pepino, pimiento, ajo, pan, vinagre y aceite de oliva. El resultado debe sentirse fresco, pero también redondo.

Para que quede bien, conviene usar tomates muy maduros, dejarlo reposar en frío y ajustar la acidez al final.

Ingredientes para el gazpacho andaluz

1 kg de tomates maduros

1/2 pepino pelado

1/2 pimiento verde

1 diente de ajo pequeño

1 rebanada de pan del día anterior

3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen

1 1/2 cucharadas de vinagre de vino blanco o vinagre de Jerez

1/2 taza de agua fría, o más según la textura deseada

Sal al gusto

Pimienta al gusto, opcional

Para servir

Pepino picado

Tomate picado

Pimiento picado

Pan tostado en cubos

Un chorrito de aceite de oliva

Preparación

Primero, lava bien los tomates y córtalos en trozos. Si prefieres una textura más fina, puedes pelarlos, aunque no es obligatorio si luego vas a colar la mezcla.

Luego, coloca el pan en un recipiente con un poco de agua durante unos minutos para que se ablande. Escúrrelo ligeramente antes de usarlo.

Después, añade a la licuadora los tomates, el pepino, el pimiento, el ajo, el pan, el vinagre, la sal y parte del agua fría.

A continuación, licúa hasta obtener una mezcla uniforme. Si queda demasiado espesa, añade más agua poco a poco hasta llegar a la textura que prefieras.

Cuando la base esté bien triturada, incorpora el aceite de oliva en forma de hilo mientras sigues licuando. Este paso ayuda a emulsionar el gazpacho y le da una textura más suave.

Luego, prueba y ajusta la sal o el vinagre. El sabor debe quedar fresco, con acidez presente, pero sin dominar el tomate.

Si quieres una textura más fina, pasa el gazpacho por un colador.

Finalmente, refrigera durante al menos 2 horas antes de servir. Debe estar bien frío.

Consejos útiles

Usa tomates maduros y con buen sabor. Si el tomate está pálido o duro, el gazpacho pierde fuerza.

No abuses del ajo. En crudo se intensifica mucho, especialmente después del reposo.

El pan ayuda a dar cuerpo, pero puedes reducirlo si prefieres un gazpacho más ligero.

Añade el aceite al final para lograr una textura más sedosa.

El reposo en frío mejora el sabor, porque los ingredientes se integran mejor.

Cómo servir el gazpacho andaluz

El gazpacho andaluz se sirve muy frío, en vasos, cuencos o platos hondos. Puedes acompañarlo con pepino, tomate, pimiento y pan tostado para añadir textura.

Al probarlo, debe sentirse limpio, fresco y equilibrado. El tomate marca el sabor principal, el pepino refresca, el vinagre despierta el conjunto y el aceite de oliva deja una textura suave. Es una receta sencilla, pero depende por completo de buenos ingredientes y de un ajuste cuidadoso.