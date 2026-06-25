La Corte Suprema respalda a Trump en un fallo migratorio clave

La mayoría conservadora de la Corte Suprema de Estados Unidos falló este jueves a favor del presidente Donald Trump y avaló la revocación del TPS para inmigrantes haitianos y sirios, una decisión que podría dejar sin protección migratoria a cerca de 360.000 personas.

El fallo, decidido por 6 votos contra 3, permite al Departamento de Seguridad Nacional terminar el Estatus de Protección Temporal para unos 350.000 haitianos y alrededor de 6.100 sirios. La medida también puede tener consecuencias más amplias para inmigrantes de otros países que dependen de este amparo legal.

El TPS protege de la deportación y otorga autorización de trabajo a personas que no pueden regresar de manera segura a sus países debido a guerras, desastres naturales u otras emergencias. Fue creado en 1990 y, durante décadas, ha beneficiado a comunidades afectadas por crisis prolongadas.

Una decisión con alcance nacional

La Corte sostuvo que la ley que regula el TPS impide a los jueces revisar las determinaciones del Gobierno sobre la designación o terminación de esas protecciones.

El magistrado conservador Samuel Alito, autor de la opinión mayoritaria, señaló que la cláusula legal es “clara” y “muy amplia” al establecer que no habrá revisión judicial de ninguna determinación gubernamental sobre el programa. Esa interpretación limita de forma importante la capacidad de los tribunales para frenar futuras revocaciones.

La decisión revierte fallos de tribunales inferiores que habían bloqueado temporalmente los intentos del Gobierno de poner fin a las protecciones para haitianos y sirios.

Haitianos y sirios quedan en una situación vulnerable

El impacto inmediato recae sobre comunidades que llevan años viviendo y trabajando legalmente en Estados Unidos. Muchos beneficiarios del TPS tienen familias, empleos, negocios y hogares establecidos en el país.

En el caso de Haití, los demandantes habían señalado comentarios despectivos de Trump sobre inmigrantes haitianos como prueba de una motivación discriminatoria. La mayoría de la Corte, sin embargo, sostuvo que esas expresiones no eran abiertamente raciales y podían interpretarse como parte de una postura migratoria más amplia.

Los demandantes también citaron afirmaciones falsas hechas por Trump durante la campaña presidencial sobre inmigrantes haitianos en Ohio. Aun así, la Corte no consideró que esos elementos fueran suficientes para frenar la terminación del amparo.

El TPS bajo presión

La Administración Trump ha buscado restringir tanto la inmigración irregular como canales legales de permanencia temporal. Como parte de esa política, ha intentado revocar el TPS para más de una docena de países.

El fallo puede afectar el futuro de aproximadamente 1,3 millones de personas de 17 países que tenían TPS cuando Trump regresó al poder en enero de 2025. Entre esos grupos figuran comunidades latinoamericanas que han dependido de este programa por crisis políticas, violencia o desastres naturales.

El Gobierno republicano ya ha eliminado o intentado eliminar varias protecciones, incluidas las de venezolanos, en una estrategia más amplia para reducir los permisos humanitarios temporales.

Un golpe para comunidades migrantes

Organizaciones defensoras de inmigrantes calificaron la decisión como un golpe severo para familias que han construido su vida en Estados Unidos bajo un estatus legal reconocido por el propio Gobierno.

Para los afectados, la pérdida del TPS puede significar quedarse sin permiso de trabajo, enfrentar procesos de deportación y quedar en una situación migratoria incierta. También puede impactar a empleadores, escuelas y comunidades locales donde estos inmigrantes han vivido durante años.

El fallo no significa que todas las deportaciones ocurran de inmediato, pero sí elimina una barrera legal importante que protegía a estas comunidades.

La decisión marca otro giro importante en la política migratoria de Estados Unidos. Al cerrar la puerta a buena parte de la revisión judicial sobre el TPS, la Corte Suprema deja en manos del Ejecutivo un poder más amplio para decidir qué países mantienen esa protección y cuáles la pierden.