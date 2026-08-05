El aroma de las especias tostándose en aceite marca el comienzo de este chana masala. Primero llega el comino, luego el ajo, el jengibre, el tomate y finalmente los garbanzos, que absorben una salsa intensa, ligeramente cremosa y llena de sabor. Servido con arroz basmati, se convierte en un plato completo, económico y muy satisfactorio.

El chana masala es una receta muy popular en la cocina india, especialmente en el norte del país, donde los garbanzos se cocinan con tomate, cebolla y una mezcla de especias cálidas. Algunas versiones quedan más secas y concentradas; otras, como la de la imagen, se sirven con una salsa más generosa, ideal para acompañar con arroz.

Para que el chana masala quede bien, conviene cocinar la base de cebolla y tomate con calma. Ahí se forma la profundidad del plato.

Ingredientes para el chana masala

2 latas de garbanzos, escurridos y enjuagados

2 cucharadas de aceite vegetal o ghee

1 cebolla mediana, picada finamente

3 dientes de ajo picados

1 cucharada de jengibre fresco rallado

2 tomates maduros picados o 1 taza de tomate triturado

1 cucharada de pasta de tomate, opcional

1 cucharadita de comino molido

1 cucharadita de cilantro molido

1 cucharadita de garam masala

1/2 cucharadita de cúrcuma

1/2 cucharadita de paprika o chile en polvo, al gusto

1/4 cucharadita de canela, opcional

1 taza de agua o caldo vegetal

1/3 taza de leche de coco o crema, opcional para una textura más suave

Sal y pimienta al gusto

Jugo de 1/2 limón

Cilantro o perejil fresco para servir

Para el arroz basmati

1 taza de arroz basmati

1 3/4 tazas de agua

1 cucharadita de aceite o mantequilla

1/2 cucharadita de sal

Preparación

Primero, enjuaga el arroz basmati hasta que el agua salga casi clara. Luego, colócalo en una olla con el agua, la sal y el aceite o mantequilla. Cocina tapado a fuego bajo durante 15 minutos, apaga el fuego y deja reposar 10 minutos sin destapar.

Mientras tanto, calienta el aceite o ghee en una sartén amplia. Añade la cebolla y cocina a fuego medio hasta que esté suave y empiece a dorarse.

Después, incorpora el ajo y el jengibre. Cocina durante 30 segundos, solo hasta que suelten aroma.

A continuación, añade el comino, el cilantro molido, la cúrcuma, la paprika, la canela si la usas y una pizca de sal. Mezcla unos segundos para despertar las especias sin quemarlas.

Agrega el tomate picado y la pasta de tomate. Cocina durante 6 a 8 minutos, hasta que la mezcla se espese y el tomate pierda su sabor crudo.

Luego, incorpora los garbanzos y el agua o caldo. Mezcla bien, tapa parcialmente y cocina durante 15 minutos a fuego medio-bajo.

Con una cuchara, aplasta algunos garbanzos contra la sartén para espesar la salsa de forma natural. Si quieres una textura más cremosa, añade la leche de coco o crema y cocina 3 minutos más.

Finalmente, agrega el garam masala y el jugo de limón. Prueba y ajusta la sal, la pimienta o el picante.

Sirve el chana masala con arroz basmati caliente y termina con cilantro o perejil fresco.

Consejos útiles

Cocina bien la cebolla y el tomate antes de añadir los garbanzos. Esa base define el sabor.

Si usas garbanzos secos, remójalos toda la noche y cocínalos hasta que estén tiernos antes de hacer la receta.

El garam masala se añade al final para conservar mejor su aroma.

Para una versión más ligera, omite la crema o leche de coco.

Si la salsa queda muy espesa, añade un poco más de agua o caldo.

Cómo servir el chana masala

El chana masala se sirve caliente, con arroz basmati, pan naan, roti o una ensalada fresca de pepino. También queda muy bien con una rodaja de limón al lado, como en la imagen, para añadir acidez justo antes de comer.

Al probarlo, debe sentirse especiado, cálido y ligeramente ácido, con los garbanzos tiernos y una salsa que se une bien al arroz. Es una receta sin carne, pero con suficiente cuerpo para sentirse completa. El secreto está en no apurar la base: cuando las especias, la cebolla y el tomate se cocinan bien, los garbanzos hacen el resto.